«Факел» — «Краснодар»: «быки» закрепят лидерство в РПЛ
25 августа лидер чемпионата России «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Факелом». Встреча шестого тура пройдет в Воронеже на центральном стадионе профсоюзов, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» будет доступна с 19.55 мск.
«Краснодар» — серьезный фаворит игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу «быков» принимаются ставки с коэффициентом 2.03, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья идет за 3.64 (26%), триумфальное выступление «Факела» — за 3.73 (25%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат матча в случае равенства на табло принесет выплату в 3640 рублей.
«Факел» еще ни разу в истории не проигрывал «Краснодару»: две ничьи и победа. Вариант 1Х оценен в 1.82.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.
На то, что команды обменяются голами, выставлена котировка 1.78. В трех очных встречах соперники неизменно забивали в обе стороны.
Воронежцы открывали счет в каждом матче с краснодарцами. Вариант «Факел» забьет первый гол" предложен за 2.44. Такую же ставку на «быков» можно сделать за 1.73, на отсутствие голов — за 8.25.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»
Если бы не шальной гол Антона Миранчука на 97-й минуте, «Краснодар» после пяти туров имел бы 100% набранных очков. Впрочем, ничья с «Локо» не мешает констатировать тот факт, что «быки» играют очень здорово — они создают множество моментов и почти ничего не позволяют соперникам у своих ворот (в чемпионате они пропустили всего два мяча).
«Факел» набрал первые баллы в турнире только в последнем туре — обыграл дома «Нижний Новгород» (2:0). До этого воронежцы потерпели четыре поражения с общим счетом 3:10. Да, была победа над ЦСКА в Кубке (2:0), но она получилась сумбурной и не соответствующей событиям — армейцы были значительно лучше.
Хотя матч пройдет в Воронеже, где «Факел» традиционно упирается, нынешний стабильный «Краснодар» едва ли упустит шанс набрать три очка. Плюс пару голов команды точно сообразят, учитывая мощь краснодарской атаки и бреши в обороне хозяев.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 2.33.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0