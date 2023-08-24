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«Факел» — «Краснодар»: «быки» закрепят лидерство в РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 25 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эдуард Сперцян.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Краснодар»

25 августа лидер чемпионата России «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Факелом». Встреча шестого тура пройдет в Воронеже на центральном стадионе профсоюзов, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» будет доступна с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Краснодар

«Краснодар» — серьезный фаворит игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу «быков» принимаются ставки с коэффициентом 2.03, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья идет за 3.64 (26%), триумфальное выступление «Факела» — за 3.73 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат матча в случае равенства на табло принесет выплату в 3640 рублей.

«Факел» еще ни разу в истории не проигрывал «Краснодару»: две ничьи и победа. Вариант 1Х оценен в 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

На то, что команды обменяются голами, выставлена котировка 1.78. В трех очных встречах соперники неизменно забивали в обе стороны.

Воронежцы открывали счет в каждом матче с краснодарцами. Вариант «Факел» забьет первый гол" предложен за 2.44. Такую же ставку на «быков» можно сделать за 1.73, на отсутствие голов — за 8.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»

Если бы не шальной гол Антона Миранчука на 97-й минуте, «Краснодар» после пяти туров имел бы 100% набранных очков. Впрочем, ничья с «Локо» не мешает констатировать тот факт, что «быки» играют очень здорово — они создают множество моментов и почти ничего не позволяют соперникам у своих ворот (в чемпионате они пропустили всего два мяча).

«Факел» набрал первые баллы в турнире только в последнем туре — обыграл дома «Нижний Новгород» (2:0). До этого воронежцы потерпели четыре поражения с общим счетом 3:10. Да, была победа над ЦСКА в Кубке (2:0), но она получилась сумбурной и не соответствующей событиям — армейцы были значительно лучше.

Хотя матч пройдет в Воронеже, где «Факел» традиционно упирается, нынешний стабильный «Краснодар» едва ли упустит шанс набрать три очка. Плюс пару голов команды точно сообразят, учитывая мощь краснодарской атаки и бреши в обороне хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 2.33.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 25 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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