25 августа лидер чемпионата России «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Факелом». Встреча шестого тура пройдет в Воронеже на центральном стадионе профсоюзов, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» будет доступна с 19.55 мск.

«Краснодар» — серьезный фаворит игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу «быков» принимаются ставки с коэффициентом 2.03, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья идет за 3.64 (26%), триумфальное выступление «Факела» — за 3.73 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат матча в случае равенства на табло принесет выплату в 3640 рублей.

«Факел» еще ни разу в истории не проигрывал «Краснодару»: две ничьи и победа. Вариант 1Х оценен в 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

На то, что команды обменяются голами, выставлена котировка 1.78. В трех очных встречах соперники неизменно забивали в обе стороны.

Воронежцы открывали счет в каждом матче с краснодарцами. Вариант «Факел» забьет первый гол" предложен за 2.44. Такую же ставку на «быков» можно сделать за 1.73, на отсутствие голов — за 8.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»

Если бы не шальной гол Антона Миранчука на 97-й минуте, «Краснодар» после пяти туров имел бы 100% набранных очков. Впрочем, ничья с «Локо» не мешает констатировать тот факт, что «быки» играют очень здорово — они создают множество моментов и почти ничего не позволяют соперникам у своих ворот (в чемпионате они пропустили всего два мяча).

«Факел» набрал первые баллы в турнире только в последнем туре — обыграл дома «Нижний Новгород» (2:0). До этого воронежцы потерпели четыре поражения с общим счетом 3:10. Да, была победа над ЦСКА в Кубке (2:0), но она получилась сумбурной и не соответствующей событиям — армейцы были значительно лучше.

Хотя матч пройдет в Воронеже, где «Факел» традиционно упирается, нынешний стабильный «Краснодар» едва ли упустит шанс набрать три очка. Плюс пару голов команды точно сообразят, учитывая мощь краснодарской атаки и бреши в обороне хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 2.33.

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