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Сегодня, 15:15

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 26 февраля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Эвертон» — «Манчестер Сити»
Матвей Леонов
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

26 февраля 2022 года «Эвертон» примет «Манчестер Сити» в 27-м туре чемпионата Англии по футболу. Матч между ними пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало в 20.30. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт».

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Команда Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно за 1.26 — это порядка 76% вероятности. Успех «Эвертона» оценивается котировкой 11.5 (8%), а ничья — 5.80 (16%).

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

· Ф1(+1.5) идет за 2.02, а Ф2(-1.5) — за 1.79;

· Ф1(+2) идет за 1.58, а Ф2(-2) — за 2.28;

· Ф1(+2.5) идет за 1.38, а Ф2(-2.5) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.53, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.96. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.79.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 6.30.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 20:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Манчестер Сити

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
0

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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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