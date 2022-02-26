Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Эвертон» — «Манчестер Сити»

26 февраля 2022 года «Эвертон» примет «Манчестер Сити» в 27-м туре чемпионата Англии по футболу. Матч между ними пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало в 20.30. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт».

Команда Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно за 1.26 — это порядка 76% вероятности. Успех «Эвертона» оценивается котировкой 11.5 (8%), а ничья — 5.80 (16%).

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

· Ф1(+1.5) идет за 2.02, а Ф2(-1.5) — за 1.79;

· Ф1(+2) идет за 1.58, а Ф2(-2) — за 2.28;

· Ф1(+2.5) идет за 1.38, а Ф2(-2.5) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.53, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.96. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.79.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 6.30.