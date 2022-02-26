26 февраля в 19-м туре РПЛ состоится московское дерби — «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на «Спартак» можно поставить с котировкой 2.55 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа ЦСКА есть в линии за 2.85 (34%).

· Ф1(-1) идет за 4.00;

· Ф2(+1) — за 1.24.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.45.

Шансы ЦСКА забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.70.

Уверены, что «Спартак» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.43.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 1.5 — 3.30;

· обе забьют: да — 1.83;

· точный счет: 4:1 — 36.0.