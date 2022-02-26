26 февраля в 19-м туре РПЛ состоится московское дерби — «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на «Спартак» можно поставить с котировкой 2.55 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа ЦСКА есть в линии за 2.85 (34%).

· Ф1(-1) идет за 4.00;

· Ф2(+1) — за 1.24.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.45.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.65.

Удаление и пенальти возможны за 4.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 0.5 — 10.5;

· обе забьют: нет — 1.83;

· точный счет: 3:1 — 20.0.