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Сегодня, 13:15

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА
Виталий Пудздрав
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

26 февраля в 19-м туре РПЛ состоится московское дерби — «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на «Спартак» можно поставить с котировкой 2.55 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа ЦСКА есть в линии за 2.85 (34%).

· Ф1(-1) идет за 4.00;

· Ф2(+1) за 1.24.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.45.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.65.

Удаление и пенальти возможны за 4.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 0.5 — 10.5;

· обе забьют: нет — 1.83;

· точный счет: 3:1 — 20.0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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