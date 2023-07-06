Элисе Мертенс — Элина Свитолина: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года
6 июля украинка Элина Свитолина во втором круге Уимблдона сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. Теннисистки выйдут на корт не ранее 13.00 по московскому времени. В России этот матч, как и другие, показан не будет. Мертенс ведет в личном противостоянии со счетом 3:2.
И именно ее аналитики букмекерской компании Olimpbet нарекли фаворитом предстоящей встречи. Победу Элисе можно взять за 1.62, что около 61% вероятности исхода. А вот триумф Свитолиной предложено оформить за достаточно крупные 2.31 (39%).
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Эксперты считают, что матч получится достаточно упорным: ТБ 20.5 гейма идет за 1.69, ТМ 20.5 — за 2.16.
Только одна из пяти предыдущих встреч теннисисток завершилась в трех сетах. На две партии в предстоящей битве котировка — 1.61, на три — 2.23.
Триумф Свитолиной с форой (+2.5) гейма можно оформить за 1.91, выигрыш Мертенс в три и более гейма — за 1.90.
Кстати, неплохой коэффициент на победу украинки хотя бы в одной партии — 1.54.
На победу игрока в матче после поражения в первом сете котировка — 4.30. Верите в такой ход событий?
Прогноз и ставка на матч Элисе Мертенс — Элина Свитолина
Если отбросить поражение в Бирмингеме от Линды Фрухвиртовой, игра и результаты Свитолиной после рождения ребенка впечатляют. Украинка добралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а в стартовом раунде Уимблдона с комфортным счетом 6:4, 6:3 разобралась с Винус Уильямс.
Конечно, матч против Мертенс не будет простым — бельгийка играет довольно агрессивно, но вместе с тем у нее нет стабильности. Например, ее же ей не хватило в противостоянии с Павлюченковой в Париже. А еще бельгийка совсем недавно испытывала проблемы с поясницей: из-за этого она снялась с турнира в Хертогенбосе и с матча против Плишковой в Истборне полторы недели назад.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой (+2.5) гейма за 1.91.
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15
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