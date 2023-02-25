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«Эмполи» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Эмполи» — «Наполи» 25 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

25 февраля лидер чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Эмполи». Встреча 24-го тура состоится на арене имени Карло Кастеллани и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.55 мск. Главный арбитр — Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 24-й тур
25 февр, 20:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Наполи

Букмекеры считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность этого исхода — примерно 67%. Ничья оценена котировкой 4.60 (22%), успех «Эмполи» — 6.80 (11%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.

«Эмполи» проиграл всего один из восьми матчей в серии А после паузы на ЧМ. На то, что команда Паоло Дзанетти не уступит в предстоящей встрече, котировка — 2.75.

У «Наполи» лучшая оборона в чемпионате Италии (15 пропущенных мячей), в четырех предыдущих матчах команда Спаллетти победила всухую. Отсутствие голов у «Эмполи» идет за 2.20, условие «обе забьют — нет» — за 1.87.

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Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.13.

На 19-й мяч Осимхена в этом сезоне серии А котировка — 1.80, на 11-й забитый Кварацхелией мяч — 2.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Наполи» за 6.70.

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«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид: где смотреть матч ла лиги 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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