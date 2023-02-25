«Эмполи» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
25 февраля лидер чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Эмполи». Встреча 24-го тура состоится на арене имени Карло Кастеллани и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.55 мск. Главный арбитр — Джованни Айрольди.
Букмекеры считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность этого исхода — примерно 67%. Ничья оценена котировкой 4.60 (22%), успех «Эмполи» — 6.80 (11%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.
«Эмполи» проиграл всего один из восьми матчей в серии А после паузы на ЧМ. На то, что команда Паоло Дзанетти не уступит в предстоящей встрече, котировка — 2.75.
У «Наполи» лучшая оборона в чемпионате Италии (15 пропущенных мячей), в четырех предыдущих матчах команда Спаллетти победила всухую. Отсутствие голов у «Эмполи» идет за 2.20, условие «обе забьют — нет» — за 1.87.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.13.
На 19-й мяч Осимхена в этом сезоне серии А котировка — 1.80, на 11-й забитый Кварацхелией мяч — 2.50.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Наполи» за 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2