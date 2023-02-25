Никита Крылов — Райан Спэнн: замес полутяжей в главном бою UFC завершится до середины второго раунда
26 февраля в главном поединке UFC Fight Night 220 российский боец Никита Крылов сразится с американцем Райаном Спэнном. Соревнование пройдет на арене UFC Apex в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. В прямом эфире с 3.00 по московскому времени его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Схватка Крылова и Спэнна начнется не ранее 5.10 мск.
Крылов — фаворит поединка, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу спортсмена из России можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Триумф Спэнна идет за 2.45 (36%), ничья — за крупные 60.0 (1%).
Ставка в 1000 рублей на американца в случае его победы принесет выплату в 2450 рублей, а чистая прибыль составит 1450 рублей.
Соперников ждет пятираундовый поединок. Шесть из десяти последних боев Крылова завершились в первом-втором раундах, у Спэнна — пять последних в первой пятиминутке. На то, что соперники проведут в октагоне меньше трех раундов, котировка — 1.25, меньше двух — 1.40, меньше одного — 1.98.
Из 28 побед в профессионалах только две Крылов добыл судейским решением. Его выигрыш техническим нокаутом предложено взять за 4.60, нокаутом — за 8.00. За 6.00 можно взять триумф удушением сзади.
Спэнн также редко проводит полные поединки: из 21 победы шесть были добыты нокаутом, 12 — сдачей и только три — решением. Букмекеры считают, что наиболее вероятен успех американца ТКО — 5.50.
Прогноз и ставка на матч Никита Крылов — Райан Спэнн
Нас ждет поединок «диких» полутяжей, которые стремятся не просто победить, но и сделать это ярко — нокаутом или сдачей. Собственно, из 65 профессиональных боев на двоих только девять они довели до судейского решения.
Спэнн с мая 2017 года провел 15 поединков в различных организациях и 12 из них завершил в первом раунде (десять — в свою пользу, три окончились поражениями). Крылов реже покидает октагон до завершения первой пятиминутки, но обычно управляется до середины второго раунда — так финишировала половина из 10 его предыдущих боев.
Вот и на этот раз от соперников стоит ждать месива с первых минут, которое наверняка завершится падением одного из них.
Рекомендуемая ставка: бой продлится меньше 7.5 минуты за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2