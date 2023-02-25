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Никита Крылов — Райан Спэнн: замес полутяжей в главном бою UFC завершится до середины второго раунда

Прогноз на бой UFC Никита Крылов — Райан Спэнн 26 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Никита Крылов.
Фото Getty Images

26 февраля в главном поединке UFC Fight Night 220 российский боец Никита Крылов сразится с американцем Райаном Спэнном. Соревнование пройдет на арене UFC Apex в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. В прямом эфире с 3.00 по московскому времени его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Схватка Крылова и Спэнна начнется не ранее 5.10 мск.

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Крылов — фаворит поединка, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу спортсмена из России можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Триумф Спэнна идет за 2.45 (36%), ничья — за крупные 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на американца в случае его победы принесет выплату в 2450 рублей, а чистая прибыль составит 1450 рублей.

Соперников ждет пятираундовый поединок. Шесть из десяти последних боев Крылова завершились в первом-втором раундах, у Спэнна — пять последних в первой пятиминутке. На то, что соперники проведут в октагоне меньше трех раундов, котировка — 1.25, меньше двух — 1.40, меньше одного — 1.98.

Из 28 побед в профессионалах только две Крылов добыл судейским решением. Его выигрыш техническим нокаутом предложено взять за 4.60, нокаутом — за 8.00. За 6.00 можно взять триумф удушением сзади.

Спэнн также редко проводит полные поединки: из 21 победы шесть были добыты нокаутом, 12 — сдачей и только три — решением. Букмекеры считают, что наиболее вероятен успех американца ТКО — 5.50.

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Прогноз и ставка на матч Никита Крылов — Райан Спэнн

Нас ждет поединок «диких» полутяжей, которые стремятся не просто победить, но и сделать это ярко — нокаутом или сдачей. Собственно, из 65 профессиональных боев на двоих только девять они довели до судейского решения.

Спэнн с мая 2017 года провел 15 поединков в различных организациях и 12 из них завершил в первом раунде (десять — в свою пользу, три окончились поражениями). Крылов реже покидает октагон до завершения первой пятиминутки, но обычно управляется до середины второго раунда — так финишировала половина из 10 его предыдущих боев.

Вот и на этот раз от соперников стоит ждать месива с первых минут, которое наверняка завершится падением одного из них.

Рекомендуемая ставка: бой продлится меньше 7.5 минуты за 1.61.

Прогнозы на спорт
Никита Крылов
UFC
ММА
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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