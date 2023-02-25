26 февраля в главном поединке UFC Fight Night 220 российский боец Никита Крылов сразится с американцем Райаном Спэнном. Соревнование пройдет на арене UFC Apex в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. В прямом эфире с 3.00 по московскому времени его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Схватка Крылова и Спэнна начнется не ранее 5.10 мск.

Крылов — фаворит поединка, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу спортсмена из России можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Триумф Спэнна идет за 2.45 (36%), ничья — за крупные 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на американца в случае его победы принесет выплату в 2450 рублей, а чистая прибыль составит 1450 рублей.

Соперников ждет пятираундовый поединок. Шесть из десяти последних боев Крылова завершились в первом-втором раундах, у Спэнна — пять последних в первой пятиминутке. На то, что соперники проведут в октагоне меньше трех раундов, котировка — 1.25, меньше двух — 1.40, меньше одного — 1.98.

Из 28 побед в профессионалах только две Крылов добыл судейским решением. Его выигрыш техническим нокаутом предложено взять за 4.60, нокаутом — за 8.00. За 6.00 можно взять триумф удушением сзади.

Спэнн также редко проводит полные поединки: из 21 победы шесть были добыты нокаутом, 12 — сдачей и только три — решением. Букмекеры считают, что наиболее вероятен успех американца ТКО — 5.50.

Прогноз и ставка на матч Никита Крылов — Райан Спэнн

Нас ждет поединок «диких» полутяжей, которые стремятся не просто победить, но и сделать это ярко — нокаутом или сдачей. Собственно, из 65 профессиональных боев на двоих только девять они довели до судейского решения.

Спэнн с мая 2017 года провел 15 поединков в различных организациях и 12 из них завершил в первом раунде (десять — в свою пользу, три окончились поражениями). Крылов реже покидает октагон до завершения первой пятиминутки, но обычно управляется до середины второго раунда — так финишировала половина из 10 его предыдущих боев.

Вот и на этот раз от соперников стоит ждать месива с первых минут, которое наверняка завершится падением одного из них.

Рекомендуемая ставка: бой продлится меньше 7.5 минуты за 1.61.