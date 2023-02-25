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«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид: где смотреть матч ла лиги 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид 25 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Тренировка «Реала».
Фото Global Look Press

25 февраля в 23-м туре испанской ла лиги «Реал» встретится с «Атлетико». Мадридское дерби состоится на «Сантьяго Бернабеу», главный арбитр Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Насладиться мадридским дерби можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико

Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи. На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Атлетико» — за 4.70 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.

Команда Диего Симеоне не проиграла в трех из пяти последних матчей против «Королевского клуба». Вариант Х2 оценен котировкой 1.96.

Только в двух из предыдущих десяти очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Реал» забил 20 мячей, это ровно четыре гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.03, ИТБ1 (2.5) — за 4.30.

Винисиус и Бензема — лидеры атаки «бланкос»: в предыдущих пяти играх бразилец и француз отличились по пять раз. Гол Вини можно взять за 3.05, результативный удар Карима — за 2.03.

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Пенальти в предстоящей встрече предложено оформить за 2.90, удаление — за 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • 1:0 в пользу «Реала» — 5.80;

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 2:0 на гостей — 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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