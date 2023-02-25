«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид: где смотреть матч ла лиги 25 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
25 февраля в 23-м туре испанской ла лиги «Реал» встретится с «Атлетико». Мадридское дерби состоится на «Сантьяго Бернабеу», главный арбитр Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Насладиться мадридским дерби можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи. На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Атлетико» — за 4.70 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.
Команда Диего Симеоне не проиграла в трех из пяти последних матчей против «Королевского клуба». Вариант Х2 оценен котировкой 1.96.
Только в двух из предыдущих десяти очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.
В последних пяти матчах во всех турнирах «Реал» забил 20 мячей, это ровно четыре гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.03, ИТБ1 (2.5) — за 4.30.
Винисиус и Бензема — лидеры атаки «бланкос»: в предыдущих пяти играх бразилец и француз отличились по пять раз. Гол Вини можно взять за 3.05, результативный удар Карима — за 2.03.
Пенальти в предстоящей встрече предложено оформить за 2.90, удаление — за 3.70.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:
-
1:0 в пользу «Реала» — 5.80;
-
ничья 1:1 — 6.50;
-
2:0 на гостей — 7.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2