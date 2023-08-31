31 августа во втором круге US Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч — 3:2 в пользу Павлюченковой.

Правда, в предстоящем матче Анастасия идет серьезным аутсайдером. На ее победу выставлен коэффициент 3.24, что приблизительно 27% вероятности исхода. Выигрыш Свитолиной предложен за 1.36 (73%).

Ставка в 1000 рублей на Павлюченкову в случае ее успеха принесет выплату в 3240 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 2240 рублей.

Эксперты предполагают, что преимущество украинки будет настолько серьезным, что она победит в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.86.

Если же вы верите, что Анастасия возьмет минимум одну партию, возьмите ФС2 (+1.5) за 1.88. Россиянка выиграла три из четырех очных встреч на харде.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 2.01, ТМ 21.5 — за 1.83.

Победу Павлюченковой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.84, а триумф Свитолиной с гандикапом (-4.5) — за 1.99.

Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова не радует стабильностью после прошлогодней травмы и ни разу в этом сезоне не играла в финале турниров WTA, но иногда у нее все же случаются проблески чемпионской игры. Например, на «Ролан Гаррос» она довольно неожиданно добралась до 1/4 финала — стала лучшей среди представительниц России. Впрочем, это был грунт, а теперь на очереди хард, где она не брала титулы с 2017 года.

В этом сезоне Павлюченкова выиграла на покрытии всего один из пяти матчей основного тура — в первом круге текущего US Open у 729-й ракетки мира из США Кроули. И даже в противостоянии с ней у Анастасии были провальные моменты — например, во второй партии она уступала 2:4.

Свитолина ярко вернулась после рождения дочки, дойдя до четвертьфинала в Париже и полуфинала на Уимблдоне. В начале этого месяца она обыграла Азаренко и Касаткину, а также до последнего сражалась с Пегулой. Есть ощущение, что Павлюченкова, хоть и умеет удивлять, но украинке конкуренцию не составит.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой (-3.5) гейма за 1.66.

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