Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова: прогноз на матч US Open 31 августа 2023 года
31 августа во втором круге US Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч — 3:2 в пользу Павлюченковой.
Правда, в предстоящем матче Анастасия идет серьезным аутсайдером. На ее победу выставлен коэффициент 3.24, что приблизительно 27% вероятности исхода. Выигрыш Свитолиной предложен за 1.36 (73%).
Ставка в 1000 рублей на Павлюченкову в случае ее успеха принесет выплату в 3240 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 2240 рублей.
Эксперты предполагают, что преимущество украинки будет настолько серьезным, что она победит в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.86.
Если же вы верите, что Анастасия возьмет минимум одну партию, возьмите ФС2 (+1.5) за 1.88. Россиянка выиграла три из четырех очных встреч на харде.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 2.01, ТМ 21.5 — за 1.83.
Победу Павлюченковой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.84, а триумф Свитолиной с гандикапом (-4.5) — за 1.99.
Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова не радует стабильностью после прошлогодней травмы и ни разу в этом сезоне не играла в финале турниров WTA, но иногда у нее все же случаются проблески чемпионской игры. Например, на «Ролан Гаррос» она довольно неожиданно добралась до 1/4 финала — стала лучшей среди представительниц России. Впрочем, это был грунт, а теперь на очереди хард, где она не брала титулы с 2017 года.
В этом сезоне Павлюченкова выиграла на покрытии всего один из пяти матчей основного тура — в первом круге текущего US Open у 729-й ракетки мира из США Кроули. И даже в противостоянии с ней у Анастасии были провальные моменты — например, во второй партии она уступала 2:4.
Свитолина ярко вернулась после рождения дочки, дойдя до четвертьфинала в Париже и полуфинала на Уимблдоне. В начале этого месяца она обыграла Азаренко и Касаткину, а также до последнего сражалась с Пегулой. Есть ощущение, что Павлюченкова, хоть и умеет удивлять, но украинке конкуренцию не составит.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой (-3.5) гейма за 1.66.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0