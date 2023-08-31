Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова: прогноз на матч US Open 31 августа 2023 года

Прогноз на матч US Open Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова 31 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

31 августа во втором круге US Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч — 3:2 в пользу Павлюченковой.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Жиру, Леау и Пулишич ударно начали сезон. Но в Риме «Милану» не бывает просто

Правда, в предстоящем матче Анастасия идет серьезным аутсайдером. На ее победу выставлен коэффициент 3.24, что приблизительно 27% вероятности исхода. Выигрыш Свитолиной предложен за 1.36 (73%).

Ставка в 1000 рублей на Павлюченкову в случае ее успеха принесет выплату в 3240 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 2240 рублей.

Эксперты предполагают, что преимущество украинки будет настолько серьезным, что она победит в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.86.

Если же вы верите, что Анастасия возьмет минимум одну партию, возьмите ФС2 (+1.5) за 1.88. Россиянка выиграла три из четырех очных встреч на харде.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 2.01, ТМ 21.5 — за 1.83.

Победу Павлюченковой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.84, а триумф Свитолиной с гандикапом (-4.5) — за 1.99.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл: еще одна тренировка для первой ракетки России?

Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова не радует стабильностью после прошлогодней травмы и ни разу в этом сезоне не играла в финале турниров WTA, но иногда у нее все же случаются проблески чемпионской игры. Например, на «Ролан Гаррос» она довольно неожиданно добралась до 1/4 финала — стала лучшей среди представительниц России. Впрочем, это был грунт, а теперь на очереди хард, где она не брала титулы с 2017 года.

В этом сезоне Павлюченкова выиграла на покрытии всего один из пяти матчей основного тура — в первом круге текущего US Open у 729-й ракетки мира из США Кроули. И даже в противостоянии с ней у Анастасии были провальные моменты — например, во второй партии она уступала 2:4.

Свитолина ярко вернулась после рождения дочки, дойдя до четвертьфинала в Париже и полуфинала на Уимблдоне. В начале этого месяца она обыграла Азаренко и Касаткину, а также до последнего сражалась с Пегулой. Есть ощущение, что Павлюченкова, хоть и умеет удивлять, но украинке конкуренцию не составит.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой (-3.5) гейма за 1.66.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Анастасия Павлюченкова
Элина Свитолина
0
Читайте также
СБ ООН не принял резолюцию РФ о санкциях против Мали
Грушко заявил о риске для Парижа при гарантиях безопасности для Киева
Фигуристка Горбачева поблагодарила всех за участие в ее поисках
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл: еще одна тренировка для первой ракетки России?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости