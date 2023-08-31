БАТЭ — «Балкани»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 31 августа 2023 года
31 августа БАТЭ проведет ответную игру третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Балкани». Матч пройдет на Муниципальном стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится. Поединок обслужит бригада эстонского рефери Юрия Фришера. В первой встрече команда из Косово дома разгромила борисовчан (4:1).
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на победу: поставить на «Балкани» можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.81 (26%), триумф желто-синих — за 3.16 (32%).
Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном случае принесет 3810 рублей.
Специалисты не сомневаются в проходе коллектива из Сува-Реки в групповой этап: это событие идет за 1.01. Квалификация борисовчан представлена фантастической котировкой 15.25.
В пяти последних поединках БАТЭ в квалификации еврокубков влетало от четырех до восьми мячей на двоих. Тотал больше 2.5 гола дали за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37.
Эксперты склоняются к тому, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» предлагают взять за 1.53, обратный рынок — за 2.49.
В каждой из пяти игр отбора Лиги конференций клуб из Косово отличился как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Балкани» больше 1.5 гола оценили в 1.84.
Четыре наиболее возможных итога противостояния, по мнению Olimpbet, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Балкани»
Игры квалификации еврокубков с участием борисовчан — это точно не про скуку: в пяти последних встречах белорусский клуб пропустил 22 мяча, а оформил — девять. Парни Илира Даи тоже любят и умеют забивать: за пять прошлых поединков отбора Лиги конференций коллектив из Сува-Реки отличился 16 раз, это 3.2 гола в среднем за 90 минут. А еще собрал пять побед из пяти. И если БАТЭ не попадал в международную осень с сезона-2018/19, то «Балкани» уже вошел в историю в минувшем розыгрыше ЛК — стал первым клубом из Косово, который добрался до группового этапа еврокубков. Гостям будет сложно разбазарить комфортный задел, оформленный на стадионе Фадиля Вокрри. Зато тенденцию на «верховые» матчи они поддержат с удовольствием.
Рекомендуемая ставка: «Балкани» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0