Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл: еще одна тренировка для первой ракетки России?
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Встреча состоится 1 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу третьей ракетки мира.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безусловным фаворитом встречи. На его победу предложен малюсенький коэффициент 1.02, что приблизительно 98% вероятности исхода. Успех О'Коннелла идет за 15.0 (2%).
Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 15 000 рублей.
На то, что Даниил не проиграет ни сета, котировка — 1.40. При этом на то, что Кристофер выиграет хотя бы партию, коэффициент — 2.85.
Теннисисты уже встречались на US Open — в сезоне-2020 Медведев оказался сильнее — 6:3, 6:2, 6:4. На ТМ 29.5 гейма в предстоящей встрече можно поставить за 1.95. На ТБ 29.5 — за 1.87.
Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка 2.67. Если 13-го гейма не будет, то 1.43.
Семь и более брейков в игре оценены в 1.85. Верите, что соперники будут неудержимы на чужой подаче?
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл
Даниил в первом круге провел, по сути, не официальный матч, а открытую тренировку — отдал всего два гейма Аттиле Балашу из Венгрии. В то же время О'Коннелл провел довольно непростую четырехсетовую встречу с Перселлом, выиграв всего вторую из семи последних. На этом отрезке он проиграл даже Пирошу и Гарину (на харде), который очень сильно скатился. Нет сомнений, что Медведев не испытает проблем в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: ТМ 30.5 за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0