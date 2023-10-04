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Мирра Андреева — Елена Рыбакина: 16-летняя россиянка способна на подвиг

Прогноз на матч WTA Пекин Мирра Андреева — Елена Рыбакина 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мирра Андреева.
Фото Getty Images

4 октября российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет непростое испытание в лице представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Спортсменки встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet предлагают на Андрееву коэффициент 3.12, это примерно 28% вероятности исхода. Рыбакина идет фаворитом — ее успех оценен в 1.38 (72%).

Если вы считаете, что Мирра возьмет хотя бы партию, оформите этот вариант за 1.83. А в случае победы Елены со счетом 2:0 сыграет котировка 1.91.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.85.

Выигрыш Андреевой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.77, триумф Рыбакиной с гандикапом (-4.5) — за 2.08.

Шесть и более брейков в игре идут за 1.65, пять и менее — за 2.10. В двух предыдущих матчах в турнире россиянка ни разу не отдала свою подачу.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Елена Рыбакина

Мирра прогрессирует невероятными темпами. В турнире в Пекине с учетом квалификации провела четыре матча и все завершила в двух сетах, ни разу не позволив соперницам выиграть больше четырех геймов. Причем противостояли ей финалистка и победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова и Крейчикова. 16-летняя россиянка играла максимально агрессивно и в большинстве случаев очень глубоко, не оставляя конкуренткам времени и выбора для ответа.

В третьем круге Андрееву проэкзаменует Елена Рыбакина, которая в последнее время часто травмируется и болеет. По этой причине представляющая Казахстан москвичка не показывает такого же легкого и устрашающего тенниса, как в первой половине сезона. Поэтому бороться с ней точно можно, и Мирра это сделает.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой (+4.5) гейма за 1.77.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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«Факел» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 4 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
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 - : -
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