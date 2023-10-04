Мирра Андреева — Елена Рыбакина: 16-летняя россиянка способна на подвиг
4 октября российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет непростое испытание в лице представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Спортсменки встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet предлагают на Андрееву коэффициент 3.12, это примерно 28% вероятности исхода. Рыбакина идет фаворитом — ее успех оценен в 1.38 (72%).
Если вы считаете, что Мирра возьмет хотя бы партию, оформите этот вариант за 1.83. А в случае победы Елены со счетом 2:0 сыграет котировка 1.91.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.85.
Выигрыш Андреевой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.77, триумф Рыбакиной с гандикапом (-4.5) — за 2.08.
Шесть и более брейков в игре идут за 1.65, пять и менее — за 2.10. В двух предыдущих матчах в турнире россиянка ни разу не отдала свою подачу.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Елена Рыбакина
Мирра прогрессирует невероятными темпами. В турнире в Пекине с учетом квалификации провела четыре матча и все завершила в двух сетах, ни разу не позволив соперницам выиграть больше четырех геймов. Причем противостояли ей финалистка и победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова и Крейчикова. 16-летняя россиянка играла максимально агрессивно и в большинстве случаев очень глубоко, не оставляя конкуренткам времени и выбора для ответа.
В третьем круге Андрееву проэкзаменует Елена Рыбакина, которая в последнее время часто травмируется и болеет. По этой причине представляющая Казахстан москвичка не показывает такого же легкого и устрашающего тенниса, как в первой половине сезона. Поэтому бороться с ней точно можно, и Мирра это сделает.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой (+4.5) гейма за 1.77.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1