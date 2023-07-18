«Спартак» — «Нефтчи»: последняя проверка красно-белых перед стартом РПЛ
18 июля в Москве состоится товарищеский матч, в котором «Спартак» сыграет с недавним участником Кубка Премьер — «Нефтчи». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в открытом доступе она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безоговорочным фаворитом игры. На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья предложена за 5.30 (19%), успех «Нефтчи» — за 6.92 (10%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход поединка в случае равенства на табло принесет выплату в 5300 рублей.
Ставку на то, что азербайджанский клуб не уступит, можно сделать за 2.99.
При этом победу гостей с форой (+1.5) мяча предложено взять за 1.80. Триумф хозяев с гандикапом (-1.5) — за 2.03.
Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.34, ТМ 3.5 — за 1.60. В двух из трех последних товарищеских матчей с участием «Нефтчи» состоялся «верх».
Гол «Нефтчи» оценен в 1.56, а условие «обе команды забьют» — в 1.76.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нефтчи»
У обеих команд совсем не задалась серия товарищеских встреч. «Нефтчи» проиграл все три игры на Кубке Премьер: 1:3 «Зениту», 0:4 «Црвене Звезде» и 0:1 «Фенербахче». «Спартак» же сгонял вничью с «Торпедо» (2:2), а также не выиграл ни один из двух матчей у «Акрона» (1:1 и 0:2). Причем не выручил красно-белых даже Квинси Промес — на его счету в межсезонье ни одного гола.
Для красно-белых это будет последняя встреча перед стартом нового сезона РПЛ, и они должны наконец сыграть так, как будут это делать в чемпионате. Вероятно, Абаскаль обойдется без импровизации и выпустит более-менее основной состав. В таком случае москвичи должны забить не меньше, чем в игре с «Торпедо». Тем более «Нефтчи» серьезно уступает в классе и много пропускает.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше двух мячей» за 1.69.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -