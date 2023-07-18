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«Спартак» — «Нефтчи»: последняя проверка красно-белых перед стартом РПЛ

Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи» 18 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Соболев и Виктор Мозес.
Фото Global Look Press

18 июля в Москве состоится товарищеский матч, в котором «Спартак» сыграет с недавним участником Кубка Премьер — «Нефтчи». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в открытом доступе она показана не будет.

Товарищеские матчи. Клубы.
18 июл, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Нефтчи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безоговорочным фаворитом игры. На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья предложена за 5.30 (19%), успех «Нефтчи» — за 6.92 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход поединка в случае равенства на табло принесет выплату в 5300 рублей.

Ставку на то, что азербайджанский клуб не уступит, можно сделать за 2.99.

При этом победу гостей с форой (+1.5) мяча предложено взять за 1.80. Триумф хозяев с гандикапом (-1.5) — за 2.03.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.34, ТМ 3.5 — за 1.60. В двух из трех последних товарищеских матчей с участием «Нефтчи» состоялся «верх».

Гол «Нефтчи» оценен в 1.56, а условие «обе команды забьют» — в 1.76.

 
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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нефтчи»

У обеих команд совсем не задалась серия товарищеских встреч. «Нефтчи» проиграл все три игры на Кубке Премьер: 1:3 «Зениту», 0:4 «Црвене Звезде» и 0:1 «Фенербахче». «Спартак» же сгонял вничью с «Торпедо» (2:2), а также не выиграл ни один из двух матчей у «Акрона» (1:1 и 0:2). Причем не выручил красно-белых даже Квинси Промес — на его счету в межсезонье ни одного гола.

Для красно-белых это будет последняя встреча перед стартом нового сезона РПЛ, и они должны наконец сыграть так, как будут это делать в чемпионате. Вероятно, Абаскаль обойдется без импровизации и выпустит более-менее основной состав. В таком случае москвичи должны забить не меньше, чем в игре с «Торпедо». Тем более «Нефтчи» серьезно уступает в классе и много пропускает.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше двух мячей» за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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