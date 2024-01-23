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Австралия — Узбекистан: прогноз на матч Кубка Азии 23 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Азии Австралия — Узбекистан 23 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мэтью Райан (Австралия).
Фото Getty Images

23 января в заключительном туре группового этапа Кубка Азии сойдутся лидеры квартета B — Австралия и Узбекистан. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в катарском городе Эль-Вакра, начало — в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Старт», эфир запустится в 14.25 мск.

Кубок Азии. Группа B
23 янв, 14:30. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
Узбекистан

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на «соккеруз» можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш команды Сречко Катанца предложен за 3.50 (27%) — это наименее вероятный исход противостояния. Ничья идет за 2.90 (33%).

Узбеки еще не проиграли ни одного матча на турнире. Поставить на то, что и в предстоящем поединке они не уступят, можно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство австралийцев:

• 0:0 — за 5.50;

• победа Австралии 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.48.

Вероятность того, что команды обменяются голами, оценена в 2.25. Вариант «обе забьют — нет» дан за 1.65.

Герман Рубцов (&laquo;Спартак&raquo;). «Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 23 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч Австралия — Узбекистан

«Соккеруз» выглядят серьезными фаворитами. Они добыли две сухие победы в стартовых турах группового этапа, а за четырехматчевую историю противостояний с Узбекистаном ни разу не уступили и даже не пропустили — общий счет 9:0 в пользу Австралии. Если учитывать не только Кубок Азии, то австралийцы были сильнее в шести последних поединках. Правда, в предстоящей игре для выхода в плей-офф с первого места номинальных хозяев устроит даже ничья — ее же для попадания в 1/8 финала будет достаточно и узбекам.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.65.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 23 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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