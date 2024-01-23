Австралия — Узбекистан: прогноз на матч Кубка Азии 23 января 2024 года
23 января в заключительном туре группового этапа Кубка Азии сойдутся лидеры квартета B — Австралия и Узбекистан. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в катарском городе Эль-Вакра, начало — в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Старт», эфир запустится в 14.25 мск.
Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на «соккеруз» можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш команды Сречко Катанца предложен за 3.50 (27%) — это наименее вероятный исход противостояния. Ничья идет за 2.90 (33%).
Узбеки еще не проиграли ни одного матча на турнире. Поставить на то, что и в предстоящем поединке они не уступят, можно за 1.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство австралийцев:
• 0:0 — за 5.50;
• победа Австралии 1:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 6.50.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.48.
Вероятность того, что команды обменяются голами, оценена в 2.25. Вариант «обе забьют — нет» дан за 1.65.
Прогноз и ставка на матч Австралия — Узбекистан
«Соккеруз» выглядят серьезными фаворитами. Они добыли две сухие победы в стартовых турах группового этапа, а за четырехматчевую историю противостояний с Узбекистаном ни разу не уступили и даже не пропустили — общий счет 9:0 в пользу Австралии. Если учитывать не только Кубок Азии, то австралийцы были сильнее в шести последних поединках. Правда, в предстоящей игре для выхода в плей-офф с первого места номинальных хозяев устроит даже ничья — ее же для попадания в 1/8 финала будет достаточно и узбекам.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.65.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5