2 ноября в Турине на «Альянц-Арене» «Ювентус» сойдется в 4-м туре Лиги чемпионов с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

«Ювентус» — фаворит этой встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55 — это примерно 62% вероятности. Ничья в предстоящей игре оценивается в 4.10 (23%), а победа «Зенита» идет с котировкой 6.70 (15%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Зенита» потенциальная выплата составит 6700 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.51.

Ставку «Зенит» не проиграет» можно взять за 2.55.

Шансы «Зенита» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.65. Уверены, что «Ювентус» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.71.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.40.