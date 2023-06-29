Дарья Касаткина — Каролин Гарсия: прогноз на матч WTA Истборн 29 июня 2023 года
29 июня россиянка Дарья Касаткина сразится за право выйти в полуфинал турнира в английском Истборне. Ее соперницей станет француженка Каролин Гарсия. Игра начнется приблизительно в 16.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Гарсии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что француженка имеет больше шансов на успех. Взять ее победу в предстоящем матче можно за коэффициент 1.81, что приблизительно 55% вероятности исхода. Триумф Касаткиной предложено оформить за 2.01 (45%).
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Два предыдущих матча между соперницами завершились в трех сетах. Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.80, ТМ 21.5 — за 2.03.
Успех Касаткиной с форой (+1.5) гейма доступен за 1.85 — во встрече с Плишковой Дарья помогла уверенно сыграть этому условию.
Эксперты убеждены, что Гарсия обязательно выиграет минимум 12 геймов: ИТБ2 (11.5) оценен в 1.42, ИТМ2 (11.5) — в 2.70.
За те же 1.42 можно взять победу Касаткиной хотя бы в одном сете. Россиянка брала партию в 13 из 12 последних встреч.
Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Каролин Гарсия
Касаткина показала характер в матче с Плишковой — отыграла отставание в сет и вышла в пятый четвертьфинал WTA на траве за последние три года. К слову, это лучший показатель среди всех теннисисток, поэтому не стоит удивляться, если скоро к Дарье пристанет прозвище «травяной специалистки». Но в 1/4 финала ее ждет тяжелая проверка в лице Гарсии.
Во-первых, француженка тоже довольно хороша: выиграла на покрытии четыре из пяти матчей, уступив лишь победительнице Берлина Квитовой. Во-вторых, Каролин с ее мощной игрой априори неприятный соперник для Касаткиной. Не зря Дарья уступает ей в личном противостоянии. Однако нынешняя форма наверняка позволит ей навязать Гарсии борьбу.
Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 гейма за 1.80.
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15
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