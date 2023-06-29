29 июня россиянка Анна Блинкова пройдет натуральную проверку на прочность — ее соперницей в четвертьфинале турнира в немецком Бад-Хомбурге станет первая ракетка мира Ига Свентек. Теннисистки выйдут на корт не ранее 17.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не встречались.

Свентек — безоговорочный лидер букмекерских котировок. На ее победу в компании Olimpbet можно поставить за 1.09, что приблизительно 91% вероятности исхода. Успех Блинковой предложен за 6.95 (9%).

Счет 2:0 по сетам в пользу Иги доступен за скромные 1.36. Только в одном из шести последних матчей против теннисисток из России она уступила партию — Екатерине Александровой в Мадриде.

Выигрыш Блинковой хотя бы одного сета оценен в 3.00. Ставка в 1000 рублей на это условие в случае положительного исхода принесет выплату в 3000 рублей.

Если считаете, что Анна даст отпор лучшей теннисистке планеты, возьмите Ф2(+5.5) гейма за 2.13. А в обратном случае оформите Ф1(-5.5) за 1.70.

Тотал больше 19.5 гейма идет за 2.05, ТМ 19.5 — за 1.75.

Свентек обожает вешать «баранки» соперницам. На счет 6:0 в матче котировка — 5.80.

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Анна Блинкова

Перед началом травяного сезона эксперты шептали о невысоких шансах Иги Свентек выиграть Уимблдон. Якобы стиль игры польской теннисистки совсем не подходит для быстрого покрытия, а значит, шансов оступиться на турнирах серии будет значительно больше. И правда, первый же матч на траве получился для Иги скомканным — она лишь в трех сетах переиграла Татьяну Марию. Однако в следующей игре она выглядела уже значительно бодрее и отдала всего четыре гейма Джил Тайкманн.

Но в матче против Блинковой многое будет зависеть не от самой Свентек, а от ее соперницы. Дело в том, что россиянке психологически тяжело играть с именитыми соперницами — ее начинает трясти, вылезают ошибки. Так было, например, против Гарсии на «Ролан Гаррос», но тогда Анне чудом удалось закрыть встречу с восьмого матчбола. Ига же заставит только своим видом нервничать соперницу еще сильнее обычного. А пользоваться ошибками она умеет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 18.5 за 2.07.

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