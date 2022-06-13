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Сегодня, 15:15

Франция — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций 13 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сборная Франции.
Фото Global Look Press

13 июня 2022 года Франция постарается добыть первую победу в Лиге наций. Ее соперник — Хорватия, которая украла ничью в первом туре на 83-й минуте. Новая встреча состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит матч арбитр из Израиля Орель Гринфельд.

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию увесистым фаворитом встречи. На ее победу предложен коэффициент 1.52, вероятность исхода — примерно 65%. Успех Хорватии можно оформить за 6.40 (13%), ничью — за 4.50 (22%).

Ставка в 1 000 рублей на еще одну ничью между соперниками в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4 500 рублей и чистую выплату 3 500 рублей.

Считаете, что хорваты снова упрутся и не проиграют? Коэффициент — 2.65.

Команде Дидье Дешама после двух ничьих и поражения нужна уверенная победа — Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.58.

Если верите в высокую результативность встречи, берите тотал больше 2.5 мяча за 1.85. ТМ 2.5 доступен за 2.02.

На гол Килиана Мбаппе можно поставить за 2.20, на точный удар Карима Бензема — за 2.30. В сборной Хорватии забитого мяча стоит ждать от Андрея Крамарича за котировку 5.00.

Наиболее вероятный точный счет матча, по мнению аналитиков, — победа Франции 1:0 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия

От сборной Франции в этой Лиге наций можно ожидать чего угодно — лучшая по составу команда турнира набрала всего два очка в самой простой из четырех групп. Существует вероятность, что очередная потеря очков прибьет шансы команды Дидье Дешама на плей-офф, а осенью ей придется бороться за право остаться в элитном дивизионе. Такого допустить она не может, и поэтому дома хотя бы скромно, но должна обыграть Хорватию.

Рекомендуемая ставка: сборная Франции не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.62.

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Франция — Хорватия: где смотреть матч Лиги наций 13 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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