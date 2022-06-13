13 июня 2022 года Франция постарается добыть первую победу в Лиге наций. Ее соперник — Хорватия, которая украла ничью в первом туре на 83-й минуте. Новая встреча состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит матч арбитр из Израиля Орель Гринфельд.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию увесистым фаворитом встречи. На ее победу предложен коэффициент 1.52, вероятность исхода — примерно 65%. Успех Хорватии можно оформить за 6.40 (13%), ничью — за 4.50 (22%).

Ставка в 1 000 рублей на еще одну ничью между соперниками в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4 500 рублей и чистую выплату 3 500 рублей.

Считаете, что хорваты снова упрутся и не проиграют? Коэффициент — 2.65.

Команде Дидье Дешама после двух ничьих и поражения нужна уверенная победа — Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.58.

Если верите в высокую результативность встречи, берите тотал больше 2.5 мяча за 1.85. ТМ 2.5 доступен за 2.02.

На гол Килиана Мбаппе можно поставить за 2.20, на точный удар Карима Бензема — за 2.30. В сборной Хорватии забитого мяча стоит ждать от Андрея Крамарича за котировку 5.00.

Наиболее вероятный точный счет матча, по мнению аналитиков, — победа Франции 1:0 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия

От сборной Франции в этой Лиге наций можно ожидать чего угодно — лучшая по составу команда турнира набрала всего два очка в самой простой из четырех групп. Существует вероятность, что очередная потеря очков прибьет шансы команды Дидье Дешама на плей-офф, а осенью ей придется бороться за право остаться в элитном дивизионе. Такого допустить она не может, и поэтому дома хотя бы скромно, но должна обыграть Хорватию.

Рекомендуемая ставка: сборная Франции не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.62.