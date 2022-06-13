Франция — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций 13 июня 2022 года
13 июня 2022 года Франция постарается добыть первую победу в Лиге наций. Ее соперник — Хорватия, которая украла ничью в первом туре на 83-й минуте. Новая встреча состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит матч арбитр из Израиля Орель Гринфельд.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию увесистым фаворитом встречи. На ее победу предложен коэффициент 1.52, вероятность исхода — примерно 65%. Успех Хорватии можно оформить за 6.40 (13%), ничью — за 4.50 (22%).
Ставка в 1 000 рублей на еще одну ничью между соперниками в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4 500 рублей и чистую выплату 3 500 рублей.
Считаете, что хорваты снова упрутся и не проиграют? Коэффициент — 2.65.
Команде Дидье Дешама после двух ничьих и поражения нужна уверенная победа — Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.58.
Если верите в высокую результативность встречи, берите тотал больше 2.5 мяча за 1.85. ТМ 2.5 доступен за 2.02.
На гол Килиана Мбаппе можно поставить за 2.20, на точный удар Карима Бензема — за 2.30. В сборной Хорватии забитого мяча стоит ждать от Андрея Крамарича за котировку 5.00.
Наиболее вероятный точный счет матча, по мнению аналитиков, — победа Франции 1:0 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия
От сборной Франции в этой Лиге наций можно ожидать чего угодно — лучшая по составу команда турнира набрала всего два очка в самой простой из четырех групп. Существует вероятность, что очередная потеря очков прибьет шансы команды Дидье Дешама на плей-офф, а осенью ей придется бороться за право остаться в элитном дивизионе. Такого допустить она не может, и поэтому дома хотя бы скромно, но должна обыграть Хорватию.
Рекомендуемая ставка: сборная Франции не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0