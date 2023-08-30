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Аслан Карацев — Роберто Карбаллес: прогноз на матч US Open 30 августа 2023 года

Прогноз на матч US Open Аслан Карацев — Роберто Карбаллес 30 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

30 августа российский теннисист Аслан Карацев во втором круге US Open сыграет с автором самой громкой сенсации первого — обидчиком Хольгера Руне Роберто Карбаллесом. Игра начнется не ранее 19.20 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу испанца.

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Правда, в предстоящем матче фаворитом выступает Карацев. На его победу в букмекерской компании Olimpbet выставлен коэффициент 1.32, что приблизительно 76% вероятности исхода. А успех Карбаллеса предложен за 3.42 (24%).

При ставке в 1000 рублей на испанца в случае его выигрыша выплата составит 3420 рублей, а чистая прибыль — 2420 рублей.

Если вам кажется, что соперники разыграют минимум 38 геймов, возьмите ТБ 37.5 за 1.95. Противоположный ТМ 37.5 доступен за 1.86.

Победа Роберто с форой (+5.5) гейма идет за 1.82. На то, что Карацев выиграет с гандикапом (-5.5) гейма, котировка — 1.99.

Четыре и более сета в игре доступны за 1.62, все пять — за 3.55.

Считаете, что Карбаллес выиграет хотя бы одну партию? Такое условие предложено за 1.49. На два успешно проведенных испанцем сета — за 2.26.

Тай-брейк в матче можно оформить за 1.89, его отсутствие — за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Роберто Карбаллес

Карбаллес выиграл у Карацева три очных матча, но все они прошли на грунте. На харде же у испанца особых достижений, в отличие от полуфиналиста US Open Аслана, нет — за три последних года он ни разу не выиграл на покрытии две встречи подряд.

Да, в первом раунде Роберто сенсационно выбил Хольгера Руне, но и Карацев выступил не менее достойно — разгромил в трех сетах финалиста Уинстон-Сайлема Иржи Легечку. По игре к Аслану не было никаких вопросов: он действовал очень агрессивно и классно строил комбинации. Думаю, с Карбаллесом проблем у него не возникнет.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой (-4.5) гейма за 1.75.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
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Кр. Советов – Факел
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 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
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