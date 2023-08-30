30 августа российский теннисист Аслан Карацев во втором круге US Open сыграет с автором самой громкой сенсации первого — обидчиком Хольгера Руне Роберто Карбаллесом. Игра начнется не ранее 19.20 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу испанца.

Правда, в предстоящем матче фаворитом выступает Карацев. На его победу в букмекерской компании Olimpbet выставлен коэффициент 1.32, что приблизительно 76% вероятности исхода. А успех Карбаллеса предложен за 3.42 (24%).

При ставке в 1000 рублей на испанца в случае его выигрыша выплата составит 3420 рублей, а чистая прибыль — 2420 рублей.

Если вам кажется, что соперники разыграют минимум 38 геймов, возьмите ТБ 37.5 за 1.95. Противоположный ТМ 37.5 доступен за 1.86.

Победа Роберто с форой (+5.5) гейма идет за 1.82. На то, что Карацев выиграет с гандикапом (-5.5) гейма, котировка — 1.99.

Четыре и более сета в игре доступны за 1.62, все пять — за 3.55.

Считаете, что Карбаллес выиграет хотя бы одну партию? Такое условие предложено за 1.49. На два успешно проведенных испанцем сета — за 2.26.

Тай-брейк в матче можно оформить за 1.89, его отсутствие — за 1.83.

Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Роберто Карбаллес

Карбаллес выиграл у Карацева три очных матча, но все они прошли на грунте. На харде же у испанца особых достижений, в отличие от полуфиналиста US Open Аслана, нет — за три последних года он ни разу не выиграл на покрытии две встречи подряд.

Да, в первом раунде Роберто сенсационно выбил Хольгера Руне, но и Карацев выступил не менее достойно — разгромил в трех сетах финалиста Уинстон-Сайлема Иржи Легечку. По игре к Аслану не было никаких вопросов: он действовал очень агрессивно и классно строил комбинации. Думаю, с Карбаллесом проблем у него не возникнет.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой (-4.5) гейма за 1.75.

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