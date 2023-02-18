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Даниил Медведев — Григор Димитров: болгарин не станет проблемой для русского чемпиона

Прогноз на матч ATP Роттердам Даниил Медведев — Григор Димитров 18 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

18 февраля в полуфинале турнира ATP 500 в Роттердаме вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч начнется приблизительно в 17.05 по московскому времени. В России трансляция игры недоступна. Счет личных встреч — 4:2 в пользу чемпиона US Open-2021.

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Букмекеры считают Медведева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Димитрова доступен за 4.30 (18%).

Ставка в 1000 рублей на болгарина в случае его выхода в финал принесет выплату в 4300 рублей.

Все четыре победы над этим соперником Медведев одержал всухую. На его триумф 2:0 по сетам котировка — 1.65.

В матчах против ван де Зандсхулпа и Оже-Альяссима Даниил затратил для победы не более 19 геймов. ТМ 20.5 в предстоящей игре доступен за 2.07, ТМ 21.5 — за 1.90.

В каждой встрече на турнире Медведев оформлял минимум четыре брейка. На ТБ 3.5 взятых гейма на подаче соперника от российского теннисиста коэффициент — 1.85, на ТМ 3.5 — тоже 1.85.

На этом турнире Даниил не сломал еще ни одной ракетки, хотя известен своим буйным нравом. Если считаете, что вторая ракетка России сорвется в игре с Димитровым и размозжит ракетку о корт, возьмите такое условие за 4.50.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Григор Димитров

Медведев прибавляет от матча к матчу: если во встрече с Давидовичем-Фокина он часто терял свою подачу и играл нестабильно, то в битвах с Ботиком и Оже показал, благодаря чему ранее был первой ракеткой мира. Даниил доминировал над противниками, особенно здорово действуя на приеме — всего на этом турнире он взял подачу конкурентов уже 16 раз за три раунда.

Димитров играет достаточно мягко и не обладает сокрушительной подачей. Медведев наверняка будет уверенно справляться с ней и надавливать на болгарина в розыгрышах, благодаря чему сделает не один брейк. Даже Оже потерял подачу четырежды, столько же проигранных своих геймов стоит ждать от Григора.

Рекомендуемая ставка: Медведев сделает четыре и более брейка в матче за 1.85.

Теннис
Прогнозы на спорт
Григор Димитров
Даниил Медведев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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