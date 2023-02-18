Даниил Медведев — Григор Димитров: болгарин не станет проблемой для русского чемпиона
18 февраля в полуфинале турнира ATP 500 в Роттердаме вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч начнется приблизительно в 17.05 по московскому времени. В России трансляция игры недоступна. Счет личных встреч — 4:2 в пользу чемпиона US Open-2021.
Букмекеры считают Медведева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Димитрова доступен за 4.30 (18%).
Ставка в 1000 рублей на болгарина в случае его выхода в финал принесет выплату в 4300 рублей.
Все четыре победы над этим соперником Медведев одержал всухую. На его триумф 2:0 по сетам котировка — 1.65.
В матчах против ван де Зандсхулпа и Оже-Альяссима Даниил затратил для победы не более 19 геймов. ТМ 20.5 в предстоящей игре доступен за 2.07, ТМ 21.5 — за 1.90.
В каждой встрече на турнире Медведев оформлял минимум четыре брейка. На ТБ 3.5 взятых гейма на подаче соперника от российского теннисиста коэффициент — 1.85, на ТМ 3.5 — тоже 1.85.
На этом турнире Даниил не сломал еще ни одной ракетки, хотя известен своим буйным нравом. Если считаете, что вторая ракетка России сорвется в игре с Димитровым и размозжит ракетку о корт, возьмите такое условие за 4.50.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Григор Димитров
Медведев прибавляет от матча к матчу: если во встрече с Давидовичем-Фокина он часто терял свою подачу и играл нестабильно, то в битвах с Ботиком и Оже показал, благодаря чему ранее был первой ракеткой мира. Даниил доминировал над противниками, особенно здорово действуя на приеме — всего на этом турнире он взял подачу конкурентов уже 16 раз за три раунда.
Димитров играет достаточно мягко и не обладает сокрушительной подачей. Медведев наверняка будет уверенно справляться с ней и надавливать на болгарина в розыгрышах, благодаря чему сделает не один брейк. Даже Оже потерял подачу четырежды, столько же проигранных своих геймов стоит ждать от Григора.
Рекомендуемая ставка: Медведев сделает четыре и более брейка в матче за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2