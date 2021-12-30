30 декабря ЦСКА сыграет с финским «Йокеритом» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что фаворит в этом матче ЦСКА. Поставить на победу москвичей в основное время можно за 2.17 — это примерно 43 % вероятности. Триумф финнов оценивается котировкой 3.00 (33%), а ничья идет за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2170 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.60 а Ф2(+1) — за 1.49.

Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.39.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет ЦСКА. На этот исход можно поставить за 1.76.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.81. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.04.

— Ф1 (-3.5) — 9.90;

— ТБ 8.5 — 10.5;

— Обе забьют: нет — 5.20.