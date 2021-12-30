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«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря

15:15
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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30 декабря в 20-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бернли». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.15. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: Роналду потух при Рангнике

Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 1.37 — это примерно 70% вероятности. Успех «Бернли» оценивается коэффициентом 9.10 (11%), а ничья доступна за 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

— Ф1(-1) идет за 1.55, а Ф2(+1) — за 2.46;
— Ф1(-1.5) идет за 2.10, а Ф2(+1.5) — за 1.79;
— Ф1(-2) идет за 2.90, а Ф2(+2) — за 1.41.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.67, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Обратный исход доступен за 1.83.

Шансы «Манчестер Юнайтед» отличиться более двух раз оцениваются коэффициентом 2.50.

Уверены, что «Бернли» способен забить минимум дважды? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 4.50.

У Роналду семь мячей в текущем розыгрыше АПЛ. Отличится вновь? Гол Криштиану идет за 1.60.

Корне успел отличиться пять раз в составе «Бернли». Его шансы забить оцениваются котировкой 4.00.

Наиболее вероятный счет матча 2:0 — коэффициент 6.40.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Бернли

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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