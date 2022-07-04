Эксперты оценили шансы ЦСКА добиться первой победы при Федотове

Кубок Матч Премьер продолжается — 4 июля на «ВЭБ Арене» ЦСКА примет «Нижний Новгород». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у нижегородцев немного шансов победить. На них можно поставить с котировкой 5.50, это около 14% вероятности. Допустимость успеха армейцев куда выше, коэффициент — 1.55 (64%). Ничья оценена котировкой 4.40 (22%).

На Кубке Матч Премьер правила не предполагают отсутствие победителя — в случае ничьей команды пробьют пенальти. Если считаете, что в любом случае победит ЦСКА, поставьте на это за 1.35. Такой же исход у «Нижнего Новгорода» идет за 3.20.

Армейцы пока ни разу не забили при новом тренере, но на гол в ворота нижегородцев коэффициент крохотный — 1.10. Котировка на такую же ставку у гостей — 1.48.

На матч традиционно широко представлен рынок с форами. Добавить сложностей армейцам можно с помощью форы — Ф1(-1.5) доступна за 2.44. Улучшить положение гостей можно с гандикапом (+1.5) за 1.55.

Пенальти можно взять за 2.60, удаление — за 6.00. Оба события в одной встрече идут за 8.00.