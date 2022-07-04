Эксперты оценили шансы ЦСКА добиться первой победы при Федотове
Кубок Матч Премьер продолжается — 4 июля на «ВЭБ Арене» ЦСКА примет «Нижний Новгород». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у нижегородцев немного шансов победить. На них можно поставить с котировкой 5.50, это около 14% вероятности. Допустимость успеха армейцев куда выше, коэффициент — 1.55 (64%). Ничья оценена котировкой 4.40 (22%).
На Кубке Матч Премьер правила не предполагают отсутствие победителя — в случае ничьей команды пробьют пенальти. Если считаете, что в любом случае победит ЦСКА, поставьте на это за 1.35. Такой же исход у «Нижнего Новгорода» идет за 3.20.
Армейцы пока ни разу не забили при новом тренере, но на гол в ворота нижегородцев коэффициент крохотный — 1.10. Котировка на такую же ставку у гостей — 1.48.
На матч традиционно широко представлен рынок с форами. Добавить сложностей армейцам можно с помощью форы — Ф1(-1.5) доступна за 2.44. Улучшить положение гостей можно с гандикапом (+1.5) за 1.55.
Пенальти можно взять за 2.60, удаление — за 6.00. Оба события в одной встрече идут за 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -