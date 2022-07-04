Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Эксперты оценили шансы ЦСКА добиться первой победы при Федотове

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев, ЦСКА.
Фото Сайт ЦСКА.

Кубок Матч Премьер продолжается — 4 июля на «ВЭБ Арене» ЦСКА примет «Нижний Новгород». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Россия. Кубок Матч Премьер.
04 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у нижегородцев немного шансов победить. На них можно поставить с котировкой 5.50, это около 14% вероятности. Допустимость успеха армейцев куда выше, коэффициент — 1.55 (64%). Ничья оценена котировкой 4.40 (22%).

На Кубке Матч Премьер правила не предполагают отсутствие победителя — в случае ничьей команды пробьют пенальти. Если считаете, что в любом случае победит ЦСКА, поставьте на это за 1.35. Такой же исход у «Нижнего Новгорода» идет за 3.20.

Владимир Федотов в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. ЦСКА — «Нижний Новгород»: удобнее соперника для первой победы Федотова не придумать

Армейцы пока ни разу не забили при новом тренере, но на гол в ворота нижегородцев коэффициент крохотный — 1.10. Котировка на такую же ставку у гостей — 1.48.

На матч традиционно широко представлен рынок с форами. Добавить сложностей армейцам можно с помощью форы — Ф1(-1.5) доступна за 2.44. Улучшить положение гостей можно с гандикапом (+1.5) за 1.55.

Пенальти можно взять за 2.60, удаление — за 6.00. Оба события в одной встрече идут за 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Помните Даниила Квята из «Формулы-1»? Теперь он нужен Америке и будет выступать в NASCAR
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости