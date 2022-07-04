Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2022 года
4 июля чемпион первых двух турниров «Большого шлема» этого сезона Рафаэль Надаль постарается выйти в четвертьфинал Уимблдона. Его соперником по матчу четвертого круга станет голландец Ботик ван де Зандсхулп. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Соперники недавно встречались на победном для Надаля «Ролан Гаррос», и тогда испанец оказался сильнее в трех сетах.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Рафу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. На триумф Ботика котировка значительно выше — 6.60 (10%).
Поставленная на успех голландца 1000 рублей в случае его неожиданного выхода в четвертьфинал принесет выигрыш в 6600 рублей и чистую прибыль в 5600 рублей.
Также вы можете подстраховать аутсайдера с помощью форы по сетам:
Наиболее оптимальный вариант для ставки — на гандикап по геймам: Ф1(+7.5) доступна за 1.61. Отличный коэффициент на Ф2(-6.5) — 1.78.
Надаль и ван де Зандсхулп в двух матчах из трех на турнире разыграли по 30 и более геймов. На ТБ 30.5 котировка небольшая — 1.43, а на ТМ 30.5 — 2.70.
Тотал больше 3.5 партии доступен за 2.14, обратный исход — за 1.66.
Аналитики предполагают, что в матче случится тай-брейк, котировка приятная — 1.60.
Самый вероятный точный счет — 3-0 по сетам в пользу Рафаэля за 1.73.
Прогноз и ставка на матч Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль
Надаль подходит к решающим стадиям турнира в явно лучшей форме, чем была у него на старте Уимблдона. В матче против Франсиско Серундоло Рафа испытал много проблем на своей подаче, но постепенно решает их, и во встрече с Лоренцо Сонего он подарил сопернику всего один брейк-пойнт. При этом в геймах соперников испанец всегда действует агрессивно и зарабатывает много шансов.
Ботик тоже успешен в геймах на подаче — за три круга его соперники получили всего 12 брейк-пойнтов. Но все они — Лопес, Руусувуори и Гаске — как принимающие не входят ни в какое сравнение с Надалем. Испанец должен уверенно разобраться с голландцем.
Рекомендуемая ставка: меньше 35.5 гейма за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -