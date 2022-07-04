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Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль 4 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

4 июля чемпион первых двух турниров «Большого шлема» этого сезона Рафаэль Надаль постарается выйти в четвертьфинал Уимблдона. Его соперником по матчу четвертого круга станет голландец Ботик ван де Зандсхулп. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Соперники недавно встречались на победном для Надаля «Ролан Гаррос», и тогда испанец оказался сильнее в трех сетах.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Рафу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. На триумф Ботика котировка значительно выше — 6.60 (10%).

Поставленная на успех голландца 1000 рублей в случае его неожиданного выхода в четвертьфинал принесет выигрыш в 6600 рублей и чистую прибыль в 5600 рублей.

Также вы можете подстраховать аутсайдера с помощью форы по сетам:

  • Ф1(+2.5) идет за 1.59, Ф2(-2.5) — за 2.27;

  • Ф1(+1.5) — за 2.60, Ф2(-1.5) — за 1.46.

Наиболее оптимальный вариант для ставки — на гандикап по геймам: Ф1(+7.5) доступна за 1.61. Отличный коэффициент на Ф2(-6.5) — 1.78.

Надаль и ван де Зандсхулп в двух матчах из трех на турнире разыграли по 30 и более геймов. На ТБ 30.5 котировка небольшая — 1.43, а на ТМ 30.5 — 2.70.

Тотал больше 3.5 партии доступен за 2.14, обратный исход — за 1.66.

Аналитики предполагают, что в матче случится тай-брейк, котировка приятная — 1.60.

Самый вероятный точный счет — 3-0 по сетам в пользу Рафаэля за 1.73.

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Прогноз и ставка на матч Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль

Надаль подходит к решающим стадиям турнира в явно лучшей форме, чем была у него на старте Уимблдона. В матче против Франсиско Серундоло Рафа испытал много проблем на своей подаче, но постепенно решает их, и во встрече с Лоренцо Сонего он подарил сопернику всего один брейк-пойнт. При этом в геймах соперников испанец всегда действует агрессивно и зарабатывает много шансов.

Ботик тоже успешен в геймах на подаче — за три круга его соперники получили всего 12 брейк-пойнтов. Но все они — Лопес, Руусувуори и Гаске — как принимающие не входят ни в какое сравнение с Надалем. Испанец должен уверенно разобраться с голландцем.

Рекомендуемая ставка: меньше 35.5 гейма за 1.76.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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