ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года
4 июля ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» во втором матче команд на Кубке Матч Премьер. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск. Победителем турнира досрочно стал «Зенит».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у ЦСКА есть преимущество перед соперником. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность успеха — порядка 64%. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Нижнего» — за 5.50 (14%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4400 рублей в случае «мирного» исхода.
На то, что нижегородцы не проиграют в основное время, можно поставить за 2.45.
На успех армейцев в серии пенальти котировка 7.90, на триумф их соперников — 8.10.
ЦСКА ни разу не забил в двух матчах при Владимире Федотове, а «НН» оформил по мячу в играх с «Зенитом» и «Сочи». Резонно поставить на ТМ 2.5 за 2.34, при этом на ТБ 2.5 котировка символическая — 1.60.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, предполагает победу ЦСКА и тотал больше 2.5 гола — 2:1 за 7.70.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»
У ЦСКА в межсезонье случилось слишком много изменений, чтобы ждать от команды сиюминутного преображения в лучшую сторону. Все-таки команду покинули многие лидеры, пришел новый тренер. Нужно немного подождать, пока Владимир Федотов интегрирует идеи, а оставшиеся в команде и пришедшие из аренды футболисты привыкнут к свежим условиям.
«Нижний Новгород» — хороший вариант, чтобы наконец не проиграть и отличиться. При этом вряд ли ЦСКА с ходу разгромит соперника, который приучен достаточно плотно обороняться.
Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 3.5 гола за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -