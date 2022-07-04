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ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года

Прогноз на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Нижний Новгород» 4 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль, ЦСКА.
Фото Global Look Press

4 июля ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» во втором матче команд на Кубке Матч Премьер. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск. Победителем турнира досрочно стал «Зенит».

Россия. Кубок Матч Премьер.
04 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у ЦСКА есть преимущество перед соперником. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность успеха — порядка 64%. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Нижнего» — за 5.50 (14%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4400 рублей в случае «мирного» исхода.

На то, что нижегородцы не проиграют в основное время, можно поставить за 2.45.

На успех армейцев в серии пенальти котировка 7.90, на триумф их соперников — 8.10.

ЦСКА ни разу не забил в двух матчах при Владимире Федотове, а «НН» оформил по мячу в играх с «Зенитом» и «Сочи». Резонно поставить на ТМ 2.5 за 2.34, при этом на ТБ 2.5 котировка символическая — 1.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, предполагает победу ЦСКА и тотал больше 2.5 гола — 2:1 за 7.70.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»

У ЦСКА в межсезонье случилось слишком много изменений, чтобы ждать от команды сиюминутного преображения в лучшую сторону. Все-таки команду покинули многие лидеры, пришел новый тренер. Нужно немного подождать, пока Владимир Федотов интегрирует идеи, а оставшиеся в команде и пришедшие из аренды футболисты привыкнут к свежим условиям.

«Нижний Новгород» — хороший вариант, чтобы наконец не проиграть и отличиться. При этом вряд ли ЦСКА с ходу разгромит соперника, который приучен достаточно плотно обороняться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 3.5 гола за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Эксперты оценили шансы ЦСКА добиться первой победы при Федотове
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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