4 июля ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» во втором матче команд на Кубке Матч Премьер. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск. Победителем турнира досрочно стал «Зенит».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у ЦСКА есть преимущество перед соперником. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность успеха — порядка 64%. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Нижнего» — за 5.50 (14%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4400 рублей в случае «мирного» исхода.

На то, что нижегородцы не проиграют в основное время, можно поставить за 2.45.

На успех армейцев в серии пенальти котировка 7.90, на триумф их соперников — 8.10.

ЦСКА ни разу не забил в двух матчах при Владимире Федотове, а «НН» оформил по мячу в играх с «Зенитом» и «Сочи». Резонно поставить на ТМ 2.5 за 2.34, при этом на ТБ 2.5 котировка символическая — 1.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, предполагает победу ЦСКА и тотал больше 2.5 гола — 2:1 за 7.70.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»

У ЦСКА в межсезонье случилось слишком много изменений, чтобы ждать от команды сиюминутного преображения в лучшую сторону. Все-таки команду покинули многие лидеры, пришел новый тренер. Нужно немного подождать, пока Владимир Федотов интегрирует идеи, а оставшиеся в команде и пришедшие из аренды футболисты привыкнут к свежим условиям.

«Нижний Новгород» — хороший вариант, чтобы наконец не проиграть и отличиться. При этом вряд ли ЦСКА с ходу разгромит соперника, который приучен достаточно плотно обороняться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 3.5 гола за 1.92.