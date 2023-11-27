ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года
27 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся шестая и третья команды Западной конференции — ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL, KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев немного больше шансов на успех: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 41%. Выигрыш ярославцев доступен с котировкой 2.78 (34%), ничья идет за 3.72 (25%).
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.78, этот рынок на гостей оценен в 2.02. Правда, 10 последних встреч между командами закончились в основное время.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 2.06;
• Ф1(-1) — за 2.98, Ф2(+1) — за 1.38.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.10, ТМ 4.5 — за 1.73.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
Противостояния команд не отличаются результативностью. В этом сезоне соперники встречались трижды и ни разу не преодолели отметку в три заброшенные шайбы на двоих, а из предыдущих 10 встреч в семи оформили не больше четырех голов. Вероятно, команды продолжат тренд и в предстоящем поединке.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|1 : 0
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3