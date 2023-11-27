27 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся шестая и третья команды Западной конференции — ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL, KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев немного больше шансов на успех: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 41%. Выигрыш ярославцев доступен с котировкой 2.78 (34%), ничья идет за 3.72 (25%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.78, этот рынок на гостей оценен в 2.02. Правда, 10 последних встреч между командами закончились в основное время.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — за 2.98, Ф2(+1) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.10, ТМ 4.5 — за 1.73.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Противостояния команд не отличаются результативностью. В этом сезоне соперники встречались трижды и ни разу не преодолели отметку в три заброшенные шайбы на двоих, а из предыдущих 10 встреч в семи оформили не больше четырех голов. Вероятно, команды продолжат тренд и в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.73.

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