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Сегодня, 10:15

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 27 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

27 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся шестая и третья команды Западной конференции — ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL, KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев немного больше шансов на успех: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 41%. Выигрыш ярославцев доступен с котировкой 2.78 (34%), ничья идет за 3.72 (25%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.78, этот рынок на гостей оценен в 2.02. Правда, 10 последних встреч между командами закончились в основное время.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — за 2.98, Ф2(+1) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.10, ТМ 4.5 — за 1.73.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). «ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Противостояния команд не отличаются результативностью. В этом сезоне соперники встречались трижды и ни разу не преодолели отметку в три заброшенные шайбы на двоих, а из предыдущих 10 встреч в семи оформили не больше четырех голов. Вероятно, команды продолжат тренд и в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.73.

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«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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