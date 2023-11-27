«Автомобилист» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 27 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
27 ноября продолжится выездная серия одного из лидеров текущего сезона КХЛ «Спартака». Красно-белые встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Матч пройдет на арене «Уралец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Победа хозяев в основное время доступна с котировкой 2.59, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш москвичей предложен за 2.41 (39%). Ничья идет за 3.94 (24%).
Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.95, этот рынок на москвичей можно взять за 1.84.
Также предложено выбрать один из множества вариантов для ставки на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.84;
• Ф2(-1) — за 2.95, Ф1(+1) — за 1.39.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.21.
Вариант «обе команды забьют хотя бы по два гола» можно оформить за 1.70, обратный рынок идет за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3