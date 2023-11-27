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Сегодня, 12:15

«Автомобилист» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 27 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» 27 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

27 ноября продолжится выездная серия одного из лидеров текущего сезона КХЛ «Спартака». Красно-белые встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Матч пройдет на арене «Уралец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Победа хозяев в основное время доступна с котировкой 2.59, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш москвичей предложен за 2.41 (39%). Ничья идет за 3.94 (24%).

Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.95, этот рынок на москвичей можно взять за 1.84.

Также предложено выбрать один из множества вариантов для ставки на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.84;

• Ф2(-1) — за 2.95, Ф1(+1) — за 1.39.

Игроки ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.21.

Вариант «обе команды забьют хотя бы по два гола» можно оформить за 1.70, обратный рынок идет за 2.03.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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И К Ж
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Виктор Александров

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