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8 октября, 15:15

ЦСКА — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 8 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Антон Шунин, «Динамо».
Фото Официальный сайт «Динамо».

8 октября в 12-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Динамо». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.30 (23%), победа гостей — за 4.70 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Динамо» не уступит на выезде, оформите ставку за 2.20.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступен за 1.32, Ф2(0) — за 3.60.

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Эксперты считают, что встреча получится результативной — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.71.

Вариант «обе забьют» оценили такой же котировкой — 1.71.

Три наиболее возможных результата матча выглядят так:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 7.90.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

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Зенит

 9
П
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

 3 1 1
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