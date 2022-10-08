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8 октября, 13:15

«Милан» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 8 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Ювентус» 8 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Стефано Пиоли, «Милан».
Фото Global Look Press

8 октября в девятом туре серии А встретятся «Милан» и «Ювентус». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:0
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Милана» можно за 2.08, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.50 (28%), успех «Ювентуса» — за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что «Ювентус» не проиграет на выезде, оформите ставку за 1.80.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.80.

Эксперты убеждены, что результативного матча не будет, коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 1.74.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;) в&nbsp;матче с &laquo;Эмполи&raquo;. «Милан» — «Ювентус»: шикарная форма Леау и Жиру не гарантируют успех чемпиону

Вариант «обе забьют» тоже под вопросом — на него можно поставить за 1.97, в то время как на обратный исход — за 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.30;

• 2:0 — за 8.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Ювентус
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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П
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Зенит

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Локомотив

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Торпедо М

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