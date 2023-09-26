Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Спартак» почти догнал «Зенит», но все равно опустился на третье место в списке фаворитов РПЛ

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Мелешин и Леон Классен.
Фото Global Look Press

В минувшие выходные в чемпионате России по футболу были сыграны матчи девятого тура. Некоторые результаты оказались неожиданными — самый громкий из них — это домашнее поражение «Зенита» от «Локомотива» (1:2). Из-за него сине-бело-голубые подпустили на расстояние одного очка «Спартак», не сумели обойти «Крылья Советов» и отдалились на четыре балла от «Краснодара».

Жоау Феликс. «Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Несмотря на то что действующий чемпион идет третьим в таблице, именно он остается безоговорочным фаворитом сезона. На шестой подряд триумф «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.55. На то, что сине-бело-голубые не заберут трофей, котировка — 2.40.

После очередной победы и 21-го набранного в девяти турах очка на второе место в списке претендентов на титул переместился «Краснодар». «Быки» показали лучший старт в истории и заслуженно обходят замешкавшихся «Спартак» и ЦСКА. Успех южан доступен за 5.00, красно-белых — за 6.00, армейцев — за 15.0.

«Локомотив», обыграв «Зенит», догнал в таблице «Динамо» и делит с ним пятую-шестую позицию. Чтобы догнать питерцев, «железнодорожникам» необходимо всего два очка. Однако этот факт не слишком сильно влияет на их шансы: котировка на чемпионство — 60.0. На бело-голубых — 40.0.

Мохамед Салах и&nbsp;Дарвин Нуньес (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Салах и Нуньес напомнят «Лестеру» о тяжелых временах в АПЛ. Но у Варди и Ндиди тоже есть чем напугать «Ливерпуль»

За 100 можно взять викторию «Крыльев Советов», которые занимают вторую строчку. За весь прошлый сезон самарцы набрали 32 очка, а в этом розыгрыше обрели уже 18 баллов. Тем не менее эксперты уверены, что на дистанции побороться за победу в турнире им будет не под силу.

Шансы остальных команд выглядят следующим образом:

  • «Ростов» и «Урал» — 750;

  • «Сочи» — 1000;

  • «Пари НН» — 1250;

  • «Рубин» — 1500;

  • «Балтика» — 2500;

  • «Оренбург» — 2750;

  • «Факел» — 3000.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Читайте также
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» — «Торпедо»: команды не обменялись голами с соперниками в 14 играх кряду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости