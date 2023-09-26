«Спартак» почти догнал «Зенит», но все равно опустился на третье место в списке фаворитов РПЛ
В минувшие выходные в чемпионате России по футболу были сыграны матчи девятого тура. Некоторые результаты оказались неожиданными — самый громкий из них — это домашнее поражение «Зенита» от «Локомотива» (1:2). Из-за него сине-бело-голубые подпустили на расстояние одного очка «Спартак», не сумели обойти «Крылья Советов» и отдалились на четыре балла от «Краснодара».
Несмотря на то что действующий чемпион идет третьим в таблице, именно он остается безоговорочным фаворитом сезона. На шестой подряд триумф «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.55. На то, что сине-бело-голубые не заберут трофей, котировка — 2.40.
После очередной победы и 21-го набранного в девяти турах очка на второе место в списке претендентов на титул переместился «Краснодар». «Быки» показали лучший старт в истории и заслуженно обходят замешкавшихся «Спартак» и ЦСКА. Успех южан доступен за 5.00, красно-белых — за 6.00, армейцев — за 15.0.
«Локомотив», обыграв «Зенит», догнал в таблице «Динамо» и делит с ним пятую-шестую позицию. Чтобы догнать питерцев, «железнодорожникам» необходимо всего два очка. Однако этот факт не слишком сильно влияет на их шансы: котировка на чемпионство — 60.0. На бело-голубых — 40.0.
За 100 можно взять викторию «Крыльев Советов», которые занимают вторую строчку. За весь прошлый сезон самарцы набрали 32 очка, а в этом розыгрыше обрели уже 18 баллов. Тем не менее эксперты уверены, что на дистанции побороться за победу в турнире им будет не под силу.
Шансы остальных команд выглядят следующим образом:
-
«Ростов» и «Урал» — 750;
-
«Сочи» — 1000;
-
«Пари НН» — 1250;
-
«Рубин» — 1500;
-
«Балтика» — 2500;
-
«Оренбург» — 2750;
-
«Факел» — 3000.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1