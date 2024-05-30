В «Зените» отреагировали на новость о возможном подписании Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» новость об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику «Локомотива» Максиму Глушенкову.

Ранее о том, что на 24-летнего россиянина претендуют «Зенит» и «Спартак», сообщил журналист Иван Карпов.

«До завершения сезона трансферы не обсуждаются», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Глушенков провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. Контракт игрока с железнодорожниками действует до конца 2026 года.