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Сегодня, 03:15

Суперпобеда Мирры. Андреева взяла десять брейков у экс-первой ракетки мира

Андреева переиграла Азаренко на «Ролан Гаррос»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мирра Андреева.
Фото AFP
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Хачанов проигрывает 145-й ракетки мира и вылетает из топ-20.

«Ролан Гаррос»
Второй круг
Женщины
Мирра Андреева (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — 6:3, 3:6, 7:5
Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0
Бьянка Андрееску (Канада) — Анна Калинская (Россия, 23) — 1:6, 7:5, 6:3
Пейтон Стернс (США) —Дарья Касаткина (Россия, 10) — 7:5, 6:2
Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — 6:4, 6:4
Мужчины
Йозеф Ковалик (Словакия) — Карен Хачанов (Россия, 18) — 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Главный вундеркинд WTA-тура Мирра Андреева обыграла Викторию Азаренко в тяжелейшем трехсетовом поединке (10:9 по брейкам). С первого раза Мирра не смогла подать на матч, а во втором попытке упустила три матчбола, но все-таки добилась своего. За выход в рекордный четвертый круг «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с Пейтон Стернс, которая в двух сетах была сильнее Дарьи Касаткиной. Обидный вылет первой ракетки России, которая в последние годы здорово играла в Париже. Не смогла пройти в третий круг и финалистка РГ-2021 Анастасия Павлюченкова. Также как и Карен Хачанов, ведя 2:0 по сетам.

Красота от Мирры

Мирра Андреева уверенно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2024, в первом круге легко переиграв Эмину Бектас. Американка ничего не смогла поделать с мощью россиянки, капитулировав за 60 минут. И если с 98-й ракеткой мира у Андреевой-младшей была хорошая разминка, то уже во втором круге ей надо было совершить мини-подвиг. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко проводит сильный сезон, вернулась в топ-20, а в первом матче на парижских кортах позволила Нади Подорожки из Аргентины взять всего один гейм.

В этом году Азаренко дошла до полуфинала Брисбена (уступила Арине Соболенко), полуфинала Майами (проиграла Елене Рыбакиной), а также показала качественный теннис в Риме, обыграв там Марию Саккари и Магду Линетт (в четвертьфинале в упорной борьбе проиграла разыгравшейся Даниэль Коллинз). Тем не менее фаворитом этой встречи у букмекеров была именно Мирра. Не сказать, что 17-летняя надежда мирового тенниса проводит выдающийся сезон на грунте. После четвертьфинала Мадрида россиянка зачехлила ракетку в первом круге Рима. Хотя соперницей в столице Италии у Андреевой была Паула Бадоса, которая в этом году изо всех сил старается вернуться в элиту.

При этом «Ролан Гаррос» определенно место силы для Мирры. Что и доказал первый сет. Андреева четыре раза (!) взяла подачу экс-первой ракетки мира, а в восьмом гейме выиграла у Азаренко под ноль, в том числе исполнив два красивейших дропшота. Виктория тоже регулярно пыталась укорачивать, но получалось у нее не очень. Всего две удачные попытки из 18.

Во второй сете Мирра сделала еще один брейк (2:0) и показалось, что это конец. Но в тяжелейший момент белорусская теннисистка показала свои фирменные бойцовские качества. За счет мощнейших ударов и наконец-то заработавшей подачи она взяла пять геймов подряд. При счете 5:2 Андреева отыграла один брейк, но в следующем гейме вновь отдала свою подачу.

Решающая же партия превратилась в поддавки. Россиянка вновь повела 2:0, но позволила сопернице сравнять счет в шестом гейме (3:3). Затем соперницы показали, что такое женский во всей красе. Пять геймов подряд Мирра и Виктория брали подачи друг друга. Причем фактически без борьбы. Болельщики следившие за этим поздним матчем с трибуны горячо поддерживали Азаренко, но Андреева этого не заметила. Великолепный обводящий с бэкхенда по линии позволил ей обеспечить себе мини тай-брейк и вторую попытку подать на матч (6:5). И следующий гейм она начала с 40:0, но затем допустила двойную ошибку, а затем и позволила опытной сопернице отыграть еще два матчбола. Хорошо, что на «ровно» Азаренко допустила невынужденную ошибку и вскоре матч был завершен.

Минус Касаткина и Хачанов

Мирра идет дальше. Правда, после такого тяжелейшего матча восстановиться будет непросто. А следующий оппонент — разыгравшаяся Пейтон Стернс. На прошлой неделе 22-летняя американка выиграла свой первый титул WTA в карьере, обыграв в финале Рабата Майар Шериф. В Париже Пейтон выбила из борьбы 10-ю «сеяную» Дарью Касаткину. Россиянка проиграла практически без шансов, хотя в прошлом году в Париже она разгромила американку в третьем круге (6:0, 6:1).

«Пейтон сейчас очень хорошо играет, — отметила после матча Касаткина. — Она только вернулась с турнира, который выиграла. И по сравнению с прошлым годом, когда мы здесь играли, она очень сильно прибавила. Сегодня она играла на очень хорошем уровне. Я старалась зацепиться, старалась выжать максимум. Мне немного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца, все очень медленно. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первой половине дня».

Людмила Самсонова, Даниил Медведев, Мирра Андреева. Мирра Андреева выиграла у Азаренко, Медведев на отказе соперника прошел в третий круг. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

Погода, действительно, вносит серьезные коррективы в расписание «Ролан Гаррос». В пятый игровой день все матчи на открытых кортах вновь были отложены из-за дождя. В том числе и противостояние россиянок Элины Аванесян и Анна Блинковой. Победившая Элина призналась, что перерыв в матче пошел ей на пользу.

«Аня — моя хорошая подруга, но, выходя на корт, я стараюсь думать только о том, что мне нужно сделать именно в этом матче, несмотря на то, кто по другую сторону сетки, — подчеркнула Аванесян, которая в третьем круге сыграет с седьмой «сеяной» Чжэн Циньвэнь. — Просто сфокусироваться на том, что мне нужно сделать в данный момент. Честно говоря, сегодня был такой день, когда прямо все получалось, что бывает не очень часто. Очень хороший день, перерыв из-за дождя мне, на самом деле, очень помог, потому что у меня кое-что болело, мой физио меня подлечил, и я вернулась уже на 100% готовой ко всему».

Даниил Медведев вышел в&nbsp;третий круг &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Медведев перестал делать ошибки в Париже. Россиянин стремительно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Главной же сенсацией вечера, а, возможно, и всего второго круга стало поражение Карена Хачанова от 145-й ракетки мира Йозефа Ковалика. Четвертьфиналист прошлогоднего «Ролан Гаррос» вел 2:0 по сетам, но умудрился проиграть в пяти партиях. «Не готов пока анализировать причины поражения, делать выводы. Я разочарован. «Ролан Гаррос» — один из любимых турниров, стабильность здесь была. Так что я не знаю, что сказать, правда», — подытожил печальный вечер россиянин.

В live-рейтинге Хачанов опустила с 18-го на 22-е место. А лаки-лузер из Словакии продолжает снимать скальпы в Париже: Бенуа Пэр, Бенжамен Бонзи, Хачанов. Следующий его соперник — Хольгер Руне.

Теннис
Ролан Гаррос
Виктория Азаренко
Мирра Андреева
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