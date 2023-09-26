26 сентября в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России «Уфа» сыграет с «Торпедо». Встреча состоится в Уфе и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и IVI. Эфир стартует в 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям. На победу «Торпедо» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Уфы» — за огромные 5.40 (10%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.16. К слову, «Уфа» никогда не проигрывала «Торпедо» (две победы и четыре ничьи).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.64. Будьте осторожны при выборе — пять последних встреч с участием черно-белых были «низовыми».

Условие «обе забьют» предложено за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.67.

Шикарный коэффициент 2.95 на победу «Уфы» в одном из таймов.

Цена победы — выход в пятый раунд Кубка страны, поэтому матч может быть грубым. На ТБ 25.5 фола котировка — 1.73, на ТМ 25.5 — 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Торпедо»

«Торпедо» выступает в ФНЛ, где после 11 туров идет в группе лидеров, занимая шестое место (шесть баллов от «Алании»). При этом москвичи показывают довольно низкую результативность — забили 10 мячей и столько же пропустили (в обоих случаях 0.9 мяча за игру). В четырех последних матчах с участием «автозаводцев» не было обмена голами. Но это еще что — «Уфа» с соперниками не оформляли «обе забьют» на протяжении 10 встреч. Поэтому ждать результативных действий в Кубке от команд не стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.67.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!