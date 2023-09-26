«Уфа» — «Торпедо»: команды не обменялись голами с соперниками в 14 играх кряду
26 сентября в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России «Уфа» сыграет с «Торпедо». Встреча состоится в Уфе и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и IVI. Эфир стартует в 16.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям. На победу «Торпедо» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Уфы» — за огромные 5.40 (10%).
Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.16. К слову, «Уфа» никогда не проигрывала «Торпедо» (две победы и четыре ничьи).
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.64. Будьте осторожны при выборе — пять последних встреч с участием черно-белых были «низовыми».
Условие «обе забьют» предложено за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.67.
Шикарный коэффициент 2.95 на победу «Уфы» в одном из таймов.
Цена победы — выход в пятый раунд Кубка страны, поэтому матч может быть грубым. На ТБ 25.5 фола котировка — 1.73, на ТМ 25.5 — 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Торпедо»
«Торпедо» выступает в ФНЛ, где после 11 туров идет в группе лидеров, занимая шестое место (шесть баллов от «Алании»). При этом москвичи показывают довольно низкую результативность — забили 10 мячей и столько же пропустили (в обоих случаях 0.9 мяча за игру). В четырех последних матчах с участием «автозаводцев» не было обмена голами. Но это еще что — «Уфа» с соперниками не оформляли «обе забьют» на протяжении 10 встреч. Поэтому ждать результативных действий в Кубке от команд не стоит.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1