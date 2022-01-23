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Сегодня, 13:15

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 23 января

Матвей Леонов
Футболисты «Челси».
Фото Getty Images

23 января в 23-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (32%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

 
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При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ставку «Тоттенхэм» не проиграет» можно взять за 2.30.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.70.

Уверены, что «Тоттенхэм» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 12.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Челси». На него можно поставить за 6.30.

  • ТМ 0.5 — 12.0;

  • обе забьют: нет — 1.85;

  • точный счет: 0:1 — 11.5.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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