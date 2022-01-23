«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 23 января

23 января в 23-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (32%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ставку «Тоттенхэм» не проиграет» можно взять за 2.30.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.70.

Уверены, что «Тоттенхэм» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 12.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Челси». На него можно поставить за 6.30.