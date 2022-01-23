«Милан» — «Ювентус»: прогноз и ставки на матч серии А 23 января

23 января в 23-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.45. Прямая трансляция доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, на «Милан» можно поставить с котировкой 2.65 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 4.00, а Ф2(+1) — за 1.24.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200.

Ставку «Милан» не проиграет» можно взять за 1.45.

Шансы «Ювентуса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.10.

Уверены, что «Милан» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 5.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.