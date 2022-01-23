«Милан» — «Ювентус»: прогноз и ставки на матч серии А 23 января
23 января в 23-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.45. Прямая трансляция доступна на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, на «Милан» можно поставить с котировкой 2.65 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 2.90 (34%).
Ф1(-1) идет за 4.00, а Ф2(+1) — за 1.24.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200.
Ставку «Милан» не проиграет» можно взять за 1.45.
Шансы «Ювентуса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.10.
Уверены, что «Милан» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 5.50.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.
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ТБ 4.5 — 6.30;
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обе забьют: нет — 2.08;
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точный счет: 6:0 — 200.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7