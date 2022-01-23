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Сегодня, 11:15

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 23 января

Матвей Леонов
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Getty Images

23 января «Кристал Пэлас» примет «Ливерпуль» в 23-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», начало — в 17.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.61 — это примерно 60% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 (17%), а ничья — 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха команды Патрика Виейра.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

  • Ф1(0) идет за 4.40, а Ф2(0) — за 1.21;

  • Ф1(+1) идет за 1.86, а Ф2(-1) — за 2.00;

  • Ф1(+1.5) идет за 1.50, а Ф2(-1.5) — за 2.60.

Патрик Виейра. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: команда Виейра сделает то, что не смог «Арсенал»

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.76, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.80. Противоположный исход доступен за 2.00.

Шансы «Кристал Пэлас» отличиться в этой встрече оцениваются котировкой 1.55.

Уверены, что «Ливерпуль» сумеет забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.65.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться минимум по два раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 7.30.

Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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