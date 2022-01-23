«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 23 января

23 января «Кристал Пэлас» примет «Ливерпуль» в 23-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», начало — в 17.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.61 — это примерно 60% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 (17%), а ничья — 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха команды Патрика Виейра.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

Ф1(0) идет за 4.40 , а Ф2(0) — за 1.21 ;

Ф1(+1) идет за 1.86 , а Ф2(-1) — за 2.00 ;

Ф1(+1.5) идет за 1.50, а Ф2(-1.5) — за 2.60.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.76, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.80. Противоположный исход доступен за 2.00.

Шансы «Кристал Пэлас» отличиться в этой встрече оцениваются котировкой 1.55.

Уверены, что «Ливерпуль» сумеет забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.65.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться минимум по два раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 7.30.