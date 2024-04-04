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«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 4 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Харви Эллиотт с партнерами («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

Лидер АПЛ «Ливерпуль» в 31-м туре примет худшую команду чемпионата — «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет 4 апреля на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 21.30 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Шеффилд

Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в успехе красных: их победа доступна с котировкой 1.07, это около 92% вероятности. Выигрыш «клинков» можно взять за 29.0 (2%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью тоже внушительный — 14.0 (6%).

Непоражение «Шеффилда» оценили в маловероятные 9.44.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство мерсисайдцев:

• 3:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.60.

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 3.5 — за 2.46.

Рынок на обмен голами предложен с коэффициентом 2.08, обратный вариант идет за 1.72.

Евгений Малкин (&laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo;). «Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

У хозяев не должно возникнуть проблем в предстоящем матче: «Шеффилд» — однозначно худшая команда АПЛ, которая проиграла в 20 из 29 поединков чемпионата и занимает последнее место. «Ливерпуль» же лидирует в лиге и выглядит надежно — в предыдущих шести турах оформил пять побед и одну ничью. В личных встречах превосходство тоже на стороне мерсисайдцев — красные были сильнее в шести играх подряд. При этом в последний раз ТБ 4.5 в противостоянии соперников заходил еще в 1972 году.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 гола за 1.72.

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«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России 4 апреля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
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