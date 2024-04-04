«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года
Лидер АПЛ «Ливерпуль» в 31-м туре примет худшую команду чемпионата — «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет 4 апреля на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 21.30 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в успехе красных: их победа доступна с котировкой 1.07, это около 92% вероятности. Выигрыш «клинков» можно взять за 29.0 (2%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью тоже внушительный — 14.0 (6%).
Непоражение «Шеффилда» оценили в маловероятные 9.44.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство мерсисайдцев:
• 3:0 — за 6.20;
• 4:0 — за 6.60;
• 2:0 — за 7.60.
Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 3.5 — за 2.46.
Рынок на обмен голами предложен с коэффициентом 2.08, обратный вариант идет за 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»
У хозяев не должно возникнуть проблем в предстоящем матче: «Шеффилд» — однозначно худшая команда АПЛ, которая проиграла в 20 из 29 поединков чемпионата и занимает последнее место. «Ливерпуль» же лидирует в лиге и выглядит надежно — в предыдущих шести турах оформил пять побед и одну ничью. В личных встречах превосходство тоже на стороне мерсисайдцев — красные были сильнее в шести играх подряд. При этом в последний раз ТБ 4.5 в противостоянии соперников заходил еще в 1972 году.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 гола за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5