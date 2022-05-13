Клиент букмекерской компании выиграл 10 000 000 рублей! У него сыграл экспресс из семи теннисных матчей

Счастливчика едва не подвел Карен Хачанов.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем 10 000 000 рублей! Фантастический выигрыш ему принесла ставка на исходы семи теннисных матчей — все они состоялись 12 мая в Риме, Италия. Автор экспресса выбрал четыре мужские встречи и три женские, на которые поставил 500 000 рублей с коэффициентом 20.0124. Выигрыш составил 10 006 200 рублей.

В победный купон вошли следующие события:

Карен Хачанов — Стефанос Циципас, победа Циципаса — 1.22 (счет — 1:2).

Маркос Гирон — Феликс Оже-Альяссим, победа Оже-Альяссима — 1.18 (счет — 0:2).

Кристиан Гарин — Марин Чилич, победа Гарина — 2.43 (счет — 2:1).

Дженсон Бруксби — Каспер Рууд, победа Рууда — 1.27 (счет — 0:2).

Джил Тайхманн — Елена Рыбакина, победа Тайхманн — 2.10 (счет — 2:1).

Арина Соболенко — Джессика Пегула, победа Соболенко — 1.65 (счет — 2:0).

Юлия Путинцева — Онс Жабер, победа Жабер — 1.30 (счет — 0:2).

Итоговый коэффициент: 1.22 х 1.18 х 2.43 х 1.27 х 2.10 х 1.65 х 1.30 = 20.0124

Тайхманн вытащила дикий матч — она была в двух очках от поражения

Игрок трижды находился на грани провала. С запасом у него зашли только четыре ставки — Оже-Альяссим, Соболенко и Жабер отдали соперникам всего по пять геймов, а Рууду хватило по брейку в каждом сете, чтобы пройти Бруксби. Но результаты этих встреч не имели бы никакого смысла, если бы не камбэк швейцарки Жиль Тайхманн.

Жиль Тайхманн. Фото Global Look Press

29-я ракетка мира играла с Еленой Рыбакиной из Казахстана и отдала первый сет на тай-брейке, но восстановила равновесие по итогам второй партии. В третьей швейцарка сразу проиграла свою подачу, а ближе к концу матча уступала 2:4, 15-30, но чудом сравняла счет. Когда автор ставки выдохнул, его ждало новое потрясение — Тайхманн снова проиграла подачу. Рыбакина была в шаге от матчбола при счете 5:4, а будущий счастливчик — в двух очках от проигрыша полумиллиона. Но Тайхманн удался удивительный камбэк — она выиграла три гейма подряд и вместе с ними встречу.

Второй тревожный для нервной системы игрока букмекерской компании матч состоялся с участием российского теннисиста Карена Хачанова. Он был явным аутсайдером встречи с пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, но неожиданно выиграл первый сет. Однако после игра Карена развалилась, и он отдал вторую партию всухую, а в третьей оказался немного слабее соперника.

Намного драматичнее сложился матч между чилийцем Кристианом Гарином и чемпионом US Open 2014 Марином Чиличем. Южноамериканец выиграл первый сет и вел во втором 3:1 с брейком, однако хорват перехватил инициативу и забрал партию — 6:4. В решающей Марин вырвался вперед 2:1 и добавил автору экспресса седых волос. И все же Гарин настиг противника и довел матч до победы.

Закрылся экспресс вечерней победой Жабер, а его автор стал обладателем 10 000 000 рублей!