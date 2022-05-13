Клиент букмекерской компании выиграл 10 000 000 рублей! У него сыграл экспресс из семи теннисных матчей
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем 10 000 000 рублей! Фантастический выигрыш ему принесла ставка на исходы семи теннисных матчей — все они состоялись 12 мая в Риме, Италия. Автор экспресса выбрал четыре мужские встречи и три женские, на которые поставил 500 000 рублей с коэффициентом 20.0124. Выигрыш составил 10 006 200 рублей.
В победный купон вошли следующие события:
- Карен Хачанов — Стефанос Циципас, победа Циципаса — 1.22 (счет — 1:2).
- Маркос Гирон — Феликс Оже-Альяссим, победа Оже-Альяссима — 1.18 (счет — 0:2).
- Кристиан Гарин — Марин Чилич, победа Гарина — 2.43 (счет — 2:1).
- Дженсон Бруксби — Каспер Рууд, победа Рууда — 1.27 (счет — 0:2).
- Джил Тайхманн — Елена Рыбакина, победа Тайхманн — 2.10 (счет — 2:1).
- Арина Соболенко — Джессика Пегула, победа Соболенко — 1.65 (счет — 2:0).
- Юлия Путинцева — Онс Жабер, победа Жабер — 1.30 (счет — 0:2).
Итоговый коэффициент: 1.22 х 1.18 х 2.43 х 1.27 х 2.10 х 1.65 х 1.30 = 20.0124
Тайхманн вытащила дикий матч — она была в двух очках от поражения
Игрок трижды находился на грани провала. С запасом у него зашли только четыре ставки — Оже-Альяссим, Соболенко и Жабер отдали соперникам всего по пять геймов, а Рууду хватило по брейку в каждом сете, чтобы пройти Бруксби. Но результаты этих встреч не имели бы никакого смысла, если бы не камбэк швейцарки Жиль Тайхманн.
29-я ракетка мира играла с Еленой Рыбакиной из Казахстана и отдала первый сет на тай-брейке, но восстановила равновесие по итогам второй партии. В третьей швейцарка сразу проиграла свою подачу, а ближе к концу матча уступала 2:4, 15-30, но чудом сравняла счет. Когда автор ставки выдохнул, его ждало новое потрясение — Тайхманн снова проиграла подачу. Рыбакина была в шаге от матчбола при счете 5:4, а будущий счастливчик — в двух очках от проигрыша полумиллиона. Но Тайхманн удался удивительный камбэк — она выиграла три гейма подряд и вместе с ними встречу.
Второй тревожный для нервной системы игрока букмекерской компании матч состоялся с участием российского теннисиста Карена Хачанова. Он был явным аутсайдером встречи с пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, но неожиданно выиграл первый сет. Однако после игра Карена развалилась, и он отдал вторую партию всухую, а в третьей оказался немного слабее соперника.
Намного драматичнее сложился матч между чилийцем Кристианом Гарином и чемпионом US Open 2014 Марином Чиличем. Южноамериканец выиграл первый сет и вел во втором 3:1 с брейком, однако хорват перехватил инициативу и забрал партию — 6:4. В решающей Марин вырвался вперед 2:1 и добавил автору экспресса седых волос. И все же Гарин настиг противника и довел матч до победы.
Закрылся экспресс вечерней победой Жабер, а его автор стал обладателем 10 000 000 рублей!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0