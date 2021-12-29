29 декабря 2021 года в 20-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Сити» отправится в гости к «Брентфорду». Встреча состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», начало — в 23.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 22.45.

Команда Пепа Гвардиолы — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно за 1.17 — это примерно 82% вероятности. Успех «Брентфорда» оценивается коэффициентом 17.0 (6%), а ничья — 8.20 (12%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» можно выиграть 17 000 рублей в случае успеха команды Томаса Франка.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(+1) идет за 4.60, а Ф2(-1) — за 1.20;

· Ф1(+1.5) идет за 2.65, а Ф2(-1.5) — за 1.48;

· Ф1(+2) идет за 2.12, а Ф2(-2) — за 1.77;

· Ф1(+2.5) идет за 1.65, а Ф2(-1.5) — за 2.23.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.20, а ТМ 3.5 — за 1.68.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.35. Противоположный исход доступен за 1.59.

Шансы «Брентфорда» не проиграть в этом матче оцениваются коэффициентом 5.50.

Верите, что «Брентфорду» под силу отличиться минимум дважды? Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 6.80.

Вероятность того, что «Манчестер Сити» отличится более двух раз, оценивается коэффициентом 1.80.

Ждете, что счет будет открыт быстро? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно за 2.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 0:4 — коэффициент 5.60;

· 0:2 — 5.80;

· 0:3 — 6.20.