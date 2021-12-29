29 декабря 2021 года в 20-м туре АПЛ «Челси» примет «Брайтон». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22.30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Челси» можно за 1.42 — это примерно 68% вероятности. Успех «Брайтона» оценивается котировкой 8.70 (11%), а ничья — 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы, например:

· Ф1(-1) идет за 1.69, а Ф2(+1) — за 2.25;

· Ф1(-1.5) идет за 2.20, а Ф2(+1.5) — за 1.67;

· Ф1(-2) идет за 3.30, а Ф2(+2) — за 1.33;

· Ф1(-2.5) идет за 4.20, а Ф2(+2.5) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.14. Обратный исход доступен за 1.71.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

«Челси» отличился более одного раза в трех из четырех предыдущих домашних поединков против «Брайтона». Сделает это снова? ИТБ1 (1.5) идет за 1.60.

«Чайки» никогда не забивали на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ. Прервут серию? Гол «Брайтона» оценивается коэффициентом 1.85.

Наиболее вероятный счет матча — 1:0, коэффициент 5.90.