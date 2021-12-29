Хищник — действующий чемпион UFC в тяжелом весе.

23 января 2022 года в главном бою турнира UFC 270 сразятся тяжеловесы Фрэнсис Нганну и Сирил Ган. На кону чемпионский титул. Поединок пройдет на арене Honda Center в Анахайме, США. Начало — в 08.00.

Ожидается, что этот бой станет главным событием января в мире единоборств. Нганну обладает небывалой ударной мощью, но не может похвастаться выносливостью. Ган внимательно изучает соперников, тщательно готовится к каждому поединку и умеет распределять силы на дистанцию всего боя.

Фрэнсис Нганну

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ оценивает шансы Нганну победить коэффициентом 1.93 — это примерно 49% вероятности. При ставке в 1 000 рублей на победу Фрэнсиса потенциальная выплата составит 1 930 рублей, а прибыль — 930 рублей.

35-летний камерунец по прозвищу Хищник — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Титул Нганну завоевал в марте 2021 года, когда победил Стипе Миочича нокаутом. На данный момент это последний бой Фрэнсиса.

У Нганну 19 боев в карьере — 16 побед и три поражения. Чаще всего камерунец брал верх нокаутом — 12 раз. К поединку против Гана Фрэнсис подходит на серии из пяти побед — все нокаутом.

Все три поражения 35-летний спортсмен потерпел решением судей.

Сирил Ган

Шансы Гана на победу оцениваются котировкой 1.93 — это около 49% вероятности. При ставке в 1 000 рублей на Сирила потенциальная выплата составит 1 930 рублей, а прибыль — 930 рублей.

31-летний француз по прозвищу Хороший Парень — действующий обладатель пояса временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Ган завоевал его в августе 2021 года, когда победил Деррика Льюиса техническим нокаутом. С тех пор Сирил не выходил в октагон.

Ган выиграл каждый из десяти боев в профессиональной карьере. Больше всего побед он добился нокаутом — четыре.

Возможна ничья?

До сих пор в карьере соперников не было места ничейному исходу. Может ли предстоящий бой завершиться без победителя? Вероятность такого развития событий оценивается коэффициентом 60.0 — это около 2% вероятности.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 60 000 рублей, а прибыль — 59 000 рублей.