Люксембург сенсационно обошел Боснию с Исландией и попал в стыки Евро-2024. Но остановить Грузию даже без Хвичи будет тяжело
21 марта состоятся шесть стыковых матчей за право поехать на Евро-2024. В одной из встреч 1/2 финала в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» сойдутся Грузия и Люксембург. Стартовый свисток арбитра из Испании Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что Грузия выйдет фаворитом из этого противостояния. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — порядка 55%. Ничья идет за 3.30 (30%), успех Люксембурга — за 5.60 (15%).
Если гости не уступят по итогам 90 минут, сыграет пари за 2.08.
Тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 2.31, ТМ 2.5 — 1.59. При этом шесть последних матчей с участием грузинской сборной пробили «верх».
Условие «обе забьют» выставлено в линии за 2.07, «обе забьют — нет» — за 1.73.
Гол гостей можно взять за 1.77. Они отличились в шести из восьми предыдущих встреч.
Победа Грузии в дополнительное время оценена коэффициентом 9.60, в серии пенальти — 13.0. Такие же условия на Люксембург доступны за 24.0 и 13.0 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Грузия — Люксембург
Сборная Люксембурга — сенсация прошедшей квалификации Евро-2024. Команда, которая обычно обитает внизу таблицы, заняла третье место, обойдя Лихтенштейн, Боснию и Исландию. В 10 матчах коллектив Люка Хольца набрал 17 очков — потрясающий результат.
Грузии отбор дался тяжело (четвертое место, пробились в стыки через Лигу наций), но большего в противоборстве с Испанией, Шотландией и Норвегией ожидать было странно. Тем не менее команда, даже оставшись без Хвичи Кварацхелии (у него перебор желтых), должна пройти в финал стыков. Матч против уступающего в классе соперника будет для грузин домашним — 54 000 болельщиков помогут им продавить Люксембург в основное время.
Рекомендуемая ставка: победа Грузии за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5