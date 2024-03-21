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21 марта, 13:25

Люксембург сенсационно обошел Боснию с Исландией и попал в стыки Евро-2024. Но остановить Грузию даже без Хвичи будет тяжело

Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Грузия — Люксембург 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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21 марта состоятся шесть стыковых матчей за право поехать на Евро-2024. В одной из встреч 1/2 финала в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» сойдутся Грузия и Люксембург. Стартовый свисток арбитра из Испании Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь C. 1/2 финала
21 мар, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
2:0
Люксембург

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что Грузия выйдет фаворитом из этого противостояния. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — порядка 55%. Ничья идет за 3.30 (30%), успех Люксембурга — за 5.60 (15%).

Если гости не уступят по итогам 90 минут, сыграет пари за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 2.31, ТМ 2.5 — 1.59. При этом шесть последних матчей с участием грузинской сборной пробили «верх».

Условие «обе забьют» выставлено в линии за 2.07, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Гол гостей можно взять за 1.77. Они отличились в шести из восьми предыдущих встреч.

Победа Грузии в дополнительное время оценена коэффициентом 9.60, в серии пенальти — 13.0. Такие же условия на Люксембург доступны за 24.0 и 13.0 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч Грузия — Люксембург

Сборная Люксембурга — сенсация прошедшей квалификации Евро-2024. Команда, которая обычно обитает внизу таблицы, заняла третье место, обойдя Лихтенштейн, Боснию и Исландию. В 10 матчах коллектив Люка Хольца набрал 17 очков — потрясающий результат.

Грузии отбор дался тяжело (четвертое место, пробились в стыки через Лигу наций), но большего в противоборстве с Испанией, Шотландией и Норвегией ожидать было странно. Тем не менее команда, даже оставшись без Хвичи Кварацхелии (у него перебор желтых), должна пройти в финал стыков. Матч против уступающего в классе соперника будет для грузин домашним — 54 000 болельщиков помогут им продавить Люксембург в основное время.

Рекомендуемая ставка: победа Грузии за 1.80.

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Сборная Грузии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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