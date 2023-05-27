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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 27 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 27 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

27 мая в центральном матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.45 мск. Обслужит игру арбитр Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (25%), успех «Краснодара» — за 3.35 (29%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их выигрыша принесет выплату в 2150 рублей.

«Краснодар» не проиграл ЦСКА дома в пяти последних матчах. Вариант 1Х идет за 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

В семи из восьми предыдущих встреч с участием красно-синих произошел обмен голами. Условие «обе забьют» дано за 1.60, противоположное — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

ЦСКА в последнем туре проиграл «Спартаку» (1:2) и теперь рискует потерять вторую строчку в таблице РПЛ. Чтобы не допустить этого, нужно победить «Краснодар» или дождаться осечки красно-белых с «Нижним Новгородом», но второе вряд ли случится. Правда, надеяться на легкий матч с «быками» тоже не стоит — с 2013 года хозяева проиграли армейцам на своем поле всего один раз в девяти встречах.

Сейчас команда Ивича также хороша в родных стенах: не уступила в 15 предыдущих играх во всех турнирах и в каждой забила хотя бы мяч. А ЦСКА как раз довольно много пропускает — отыграл на ноль только один из семи последних матчей (против «Торпедо»). Стоит рассчитывать, что хозяева пробьют Акинфеева и подарят возврат, а вторым мячом неплохо увеличат сумму ставки.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.67.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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«Боруссия Дортмунд» — «Майнц»: прогноз на матч бундеслиги 27 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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