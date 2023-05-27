27 мая в центральном матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.45 мск. Обслужит игру арбитр Кирилл Левников.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (25%), успех «Краснодара» — за 3.35 (29%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их выигрыша принесет выплату в 2150 рублей.

«Краснодар» не проиграл ЦСКА дома в пяти последних матчах. Вариант 1Х идет за 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

В семи из восьми предыдущих встреч с участием красно-синих произошел обмен голами. Условие «обе забьют» дано за 1.60, противоположное — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

ЦСКА в последнем туре проиграл «Спартаку» (1:2) и теперь рискует потерять вторую строчку в таблице РПЛ. Чтобы не допустить этого, нужно победить «Краснодар» или дождаться осечки красно-белых с «Нижним Новгородом», но второе вряд ли случится. Правда, надеяться на легкий матч с «быками» тоже не стоит — с 2013 года хозяева проиграли армейцам на своем поле всего один раз в девяти встречах.

Сейчас команда Ивича также хороша в родных стенах: не уступила в 15 предыдущих играх во всех турнирах и в каждой забила хотя бы мяч. А ЦСКА как раз довольно много пропускает — отыграл на ноль только один из семи последних матчей (против «Торпедо»). Стоит рассчитывать, что хозяева пробьют Акинфеева и подарят возврат, а вторым мячом неплохо увеличат сумму ставки.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.67.