Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу 21 февраля «Кальяри» — «Наполи»

21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии сыграют «Кальяри» и «Наполи». Встреча пройдет в Кальяри на стадионе «Сарденья» и начнется в 21.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Наполи». На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (24%), а победа «Кальяри» есть в линии за 6.10 (16%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55;

· Ф2(-1.5) — за 2.44.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ставку «Кальяри» не проиграет" можно взять за 2.55.

Шансы «Наполи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.85.

Уверены, что «Кальяри» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.70.

· ТМ 1.5 — 4.50;

· обе забьют: да — 1.79;

· точный счет: 4:1 — 100.