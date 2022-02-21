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Сегодня, 11:15

«Кальяри» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 21 февраля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу 21 февраля «Кальяри» — «Наполи»
Егор Сергеев
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии сыграют «Кальяри» и «Наполи». Встреча пройдет в Кальяри на стадионе «Сарденья» и начнется в 21.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Наполи». На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (24%), а победа «Кальяри» есть в линии за 6.10 (16%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55;

· Ф2(-1.5) — за 2.44.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ставку «Кальяри» не проиграет" можно взять за 2.55.

Шансы «Наполи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.85.

Уверены, что «Кальяри» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.70.

· ТМ 1.5 — 4.50;

· обе забьют: да — 1.79;

· точный счет: 4:1 — 100.

Италия. Серия А. 26-й тур
21 февр, 21:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Наполи

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ФК Кальяри
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Динамо

 5
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Спартак

 10 1 2
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