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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Зенит».
Фото Global Look Press

22 апреля «Динамо» приедет в гости к «Зениту» в 24-м туре РПЛ. Команды сыграют на «Газпром Арене». Судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 18.55 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Аналитики объявили команду Сергея Семака явным фаворитом. На успех питерцев дан коэффициент 1.45, что соответствует 66% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.50 (21%), триумф «Динамо» — за 7.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 4500 рублей, если клубы не выявят победителя.

Славиша Йоканович и компания не проиграли семь из 11 выездов в РПЛ, а в последнем визите на «Газпром Арену» выбили «Зенит» из Кубка России. На Х2 дана котировка 2.75.

В четырех из пяти предыдущих поединков соперники обменивались голами. Опция «обе забьют» предложена с коэффициентом 1.85, обратный рынок доступен за 1.95.

В шести последних матчах чемпионата России «Динамо» не отличилось лишь однажды. Гол бело-голубых идет за 1.65.

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Динамовцы много забивают в гостях — 19 мячей, это четвертый результат в РПЛ. «Зенит» — лучшая команда страны по игре в атаке (57 голов в 23 матчах). ТБ 2.5 на очную встречу идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

«Зенит» оформил два и более мяча в четырех из восьми поединков в 2023 году. ИТБ 1.5 для питерцев идет за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Котировка на этот исход — 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
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Сергей Павлович — Кертис Блэйдс: прогноз на бой UFC 23 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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