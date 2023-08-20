20 августа в Цинциннати состоится повторение финала Уимблдона — в решающем матче Новак Джокович сразится с Карлосом Алькарасом. Первая и вторая ракетки планеты выйдут на корт в 23.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игру можно посмотреть на сайте букмекерской компании Olimpbet. Счет личных встреч — 2:1 в пользу испанца.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича фаворитом игры. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности. Успех Джоковича доступен за 2.40 (38%).

Ставка в 1000 рублей на 23-кратного победителя ТБШ в случае его выигрыша принесет выплату в 1600 рублей, а чистая прибыль составит 600 рублей.

Эксперты утверждают, что Новак заберет трофей, победив в двух сетах. На такой исход выставлена котировка 2.39.

При этом неплохой коэффициент 1.53 выставлен на то, что Карлос отберет у соперника хотя бы одну партию.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.92, ТМ 22.5 — за почти что идентичные 1.93.

Успех Алькараса с форой (+2.5) гейма предложено взять за 1.94, выигрыш Джоковича с преимуществом в три и более гейма — за 1.91.

На то, что в матче будет тай-брейк, котировка — 2.30. На его отсутствие — 1.55.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович

Джокович намного увереннее Алькараса проводит этот турнир. В четырех матчах серб не отдал ни одного сета, разгромив Монфиса (6:3, 6:2) и повесив «баранку» Фритцу (6:0, 6:4). Также он одолел Давидовича-Фокина (6:4, отказ) и Зверева в полуфинале (7:6, 7:5).

Алькарас с трудом «дожил» до финала — он проиграл сет в каждом из четырех раундов (даже нетоповым Томпсону и Перселлу). Причем в 1/2 с Хуркачем испанец ушел с матчбола, подтвердив, что сейчас находится не в лучшей форме.

Учитывая этот факт и то, что Алькарас провел на корте 10.5 часов против пяти у Джоковича, можно сделать вывод, что финал сложится в пользу серба.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича за 1.60.

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