Карлос Алькарас — Новак Джокович: серб возьмет реванш за поражение в финале Уимблдона
20 августа в Цинциннати состоится повторение финала Уимблдона — в решающем матче Новак Джокович сразится с Карлосом Алькарасом. Первая и вторая ракетки планеты выйдут на корт в 23.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игру можно посмотреть на сайте букмекерской компании Olimpbet. Счет личных встреч — 2:1 в пользу испанца.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича фаворитом игры. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности. Успех Джоковича доступен за 2.40 (38%).
Ставка в 1000 рублей на 23-кратного победителя ТБШ в случае его выигрыша принесет выплату в 1600 рублей, а чистая прибыль составит 600 рублей.
Эксперты утверждают, что Новак заберет трофей, победив в двух сетах. На такой исход выставлена котировка 2.39.
При этом неплохой коэффициент 1.53 выставлен на то, что Карлос отберет у соперника хотя бы одну партию.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.92, ТМ 22.5 — за почти что идентичные 1.93.
Успех Алькараса с форой (+2.5) гейма предложено взять за 1.94, выигрыш Джоковича с преимуществом в три и более гейма — за 1.91.
На то, что в матче будет тай-брейк, котировка — 2.30. На его отсутствие — 1.55.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович
Джокович намного увереннее Алькараса проводит этот турнир. В четырех матчах серб не отдал ни одного сета, разгромив Монфиса (6:3, 6:2) и повесив «баранку» Фритцу (6:0, 6:4). Также он одолел Давидовича-Фокина (6:4, отказ) и Зверева в полуфинале (7:6, 7:5).
Алькарас с трудом «дожил» до финала — он проиграл сет в каждом из четырех раундов (даже нетоповым Томпсону и Перселлу). Причем в 1/2 с Хуркачем испанец ушел с матчбола, подтвердив, что сейчас находится не в лучшей форме.
Учитывая этот факт и то, что Алькарас провел на корте 10.5 часов против пяти у Джоковича, можно сделать вывод, что финал сложится в пользу серба.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0