Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз на матч Кубка Франции 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

8 февраля в 1/8 финала Кубка Франции состоится дерби страны — встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Игра начнется в 23.10 по московскому времени на стадионе «Велодром», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Франсуа Летексье.

Франция. Кубок. 1/8 финала
08 февр, 23:10. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в парижан. Поставить на них можно за 2.17, это примерно 46% вероятности. Успех «Марселя» оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что провансальцы не проиграют, оформите ставку за 1.74.

В этом матче доступна линия на выход в четвертьфинал: триумф «Марселя» идет за 2.24, их соперников из Парижа — за 1.70.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.40, Ф2(0) — за 1.62.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, на ТБ 2.5 можно поставить за 1.66.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.58.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Лионель Месси. «Марсель» — «ПСЖ»: Месси не справится без Неймара и Мбаппе?

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «ПСЖ»

В этом матче напрашивается «низ» по голам. Во-первых, за парижан не сыграют Килиан Мбаппе и Неймар — традиционные лидеры «ПСЖ». Во-вторых, дерби Франции в последние годы не радует результативностью — лишь две из шести прошедших личных встреч завершились обменом голами и «верхом». Так что можно ждать низкой результативности, в одиночку Месси вряд ли расшевелит и без того тухлое противостояние.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 8 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости