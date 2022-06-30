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Сегодня, 21:43

БЕТСИТИ второй год подряд получил премию за лучшие коэффициенты

Читать «СЭ» в
СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ», «СЭ»

Церемония вручения главной награды в сфере российского букмекерского бизнеса проходит сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

БЕТСИТИ второй год подряд получил «Премию РБ» за свои коэффициенты. На прошлой церемонии компания победила в номинации «Лучшие коэффициенты».

В прошлом году БЕТСИТИ выиграл «Премию РБ» в трех номинациях — за «Лучшую линию», «Лучшие коэффициенты» и «Лучшее спортивное партнерство».

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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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