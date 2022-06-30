БЕТСИТИ второй год подряд получил премию за лучшие коэффициенты

Церемония вручения главной награды в сфере российского букмекерского бизнеса проходит сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

БЕТСИТИ второй год подряд получил «Премию РБ» за свои коэффициенты. На прошлой церемонии компания победила в номинации «Лучшие коэффициенты».

В прошлом году БЕТСИТИ выиграл «Премию РБ» в трех номинациях — за «Лучшую линию», «Лучшие коэффициенты» и «Лучшее спортивное партнерство».