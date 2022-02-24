24 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Бетис» и «Зенит». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бетис». Поставить на команду можно с котировкой 2.00 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Зенита» есть в линии за 3.50 (28%).

Ф1(-1) идет за 2.80 ;

Ф2(+1) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставка «Бетис» не проиграет» есть в линии за 1.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.85. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.72. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.18.