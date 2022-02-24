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«Бетис» — «Зенит»: где смотреть матч Лиги Европы 24 февраля

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Бетис» — «Зенит»
Виталий Пудздрав
«Бетис» — «Зенит».
Фото Reuters

24 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Бетис» и «Зенит». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бетис». Поставить на команду можно с котировкой 2.00 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Зенита» есть в линии за 3.50 (28%).

  • Ф1(-1) идет за 2.80;

  • Ф2(+1) — за 1.27.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставка «Бетис» не проиграет» есть в линии за 1.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.85. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.00.

 
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Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.72. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.18.

  • ТМ 1.5 — 4.20;

  • обе забьют: да — 1.64;

  • точный счет: 4:1 — 21.0.

Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Зенит
0

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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