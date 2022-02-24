24 февраля «Наполи» примет «Барселону» в ответном стыковом матче Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1». Эфир стартует в 22.50.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» с коэффициентом 2.50 — это около 39% вероятности. Триумф «Наполи» доступен за 2.75 (35%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Барселоны» в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.87, а «Наполи» — 2.00.

Ф1(0) идет за 2.03, а Ф2(0) — за 1.84.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Шансы «Наполи» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.36.

Уверены, что «Барселона» способна забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 2.22.

Допускаете, что оба коллектива способны отличиться минимум дважды в очном матче? Тогда можно поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: