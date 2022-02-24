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Сегодня, 17:15

«Наполи» — «Барселона»: где смотреть матч 24 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Наполи» — «Барселона»
Виталий Пудздрав
«Наполи» — «Барселона».
Фото Reuters

24 февраля «Наполи» примет «Барселону» в ответном стыковом матче Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1». Эфир стартует в 22.50.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» с коэффициентом 2.50 — это около 39% вероятности. Триумф «Наполи» доступен за 2.75 (35%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Барселоны» в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.87, а «Наполи» — 2.00.

Ф1(0) идет за 2.03, а Ф2(0) — за 1.84.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Шансы «Наполи» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.36.

Лучано Спаллетти. «Наполи» — «Барселона»: экс-тренер «Зенита» вынесет каталонских звезд из Лиги Европы?

Уверены, что «Барселона» способна забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 2.22.

Допускаете, что оба коллектива способны отличиться минимум дважды в очном матче? Тогда можно поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 6.50;

  • 0:1 — 8.80;

  • 1:2 — 9.10.

Лига Европы УЕФА
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ФК Барселона
ФК Наполи
0

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«Бетис» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 24 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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